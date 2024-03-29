شركات الصرافة تجتذب حصيلة 7.5 مليارات جنيه منذ تحرير سعر الصرف

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت حصيلة ثلاث شركات الصرافة التابعة لأكبر 3 بنوك حكومية هي البنك الاهلي المصرى” الاهلي للصرافة” ، وبنك مصر” مصر للصرافة” ، وبنك القاهرة” كايرو للصرافة” من النقد الأجنبي إلي نحو 7 مليارات و555 مليون جنيه ، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجارى .

من جانبه ، قال عبد المجيد محيي الدين – رئيس شركة الأهلي للصرافة في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط – إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم امس ما قيمته 4 مليارات و 200 مليون جنيه .

واوضح ان حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ماقيمته 224 مليون جنيه ، منوها أن 65% من اجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار ، وتأتى عملات اخرى في المرتبة الثانية مثل عملات” الريال السعودى والدرهم الاماراتى والعملة الاوروبية اليورو” والباقى من عملات اقل تداولا .

واكد رئيس شركة الاهلي للصرافة ، ان هناك اقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الاجنبية والعربية ، لصالح الجنيه المصرى ، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله ، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية .

موضوعاتالعلاقات المصرية الإيطالية تشهد توقيع 10 اتفاقيات في مختلف المجالات الاتحاد الأوروبي يعجل بحزمة دعم مالي لمصر في إجراء نادر يتجاوز الرقابة البرلمانية وزير قطاع الأعمال يفتتح وحدة تركيز الصودا بـ”مصر لصناعة الكيماويات”

في السياق ذاته – كشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة” – عن حصيلة شركته من التنازلات عن العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ، بلغت ما قيمته 3 مليارات جنيه بنهاية عمل امس ، وذلك منذ قرارات البنك المركزى الاخيرة في 6 مارس ، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في انحاء الجمهورية .

واوضح فوزى في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط – ان الدولار يستحوذ على النصيب الاكبر من التنازلات بنسبه 62% ، يليه العملة الاوروبية اليورو بنسبه 17٪ ، ثم الريال السعودى بنسبه 15 ٪ ، ثم الجنيه الاسترلينى بنسبه 1.4٪ ، ثم الدرهم الاماراتى بنسبه 1٪ ، ثم باقى العملات الاخرى بنسبه 1.5٪ .

واكد عادل فوزى – أن هناك اقبالا شديدا من جانب الجمهورللتنازل لبيع العمله الاجنبيه من خلال القنوات الشرعيه فى البنوك وشركات الصرافه ، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله .

وفي السياق ذاته – اكد محمد رجائي – رئيس شركة” كايرو للصرافة” لوكالة انباء الشرق الاوسط – ان حصيلة التنازلات من العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ، بلغت ما قيمته 355 مليون جنيه ، وذلك من خلال عدد 12 فرعا على مستوى الجمهورية .

واوضح ان وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية ، وزيادة التنازلات عن العملة الاجنبية لصالح الجنيه المصرى .

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس ، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

المصدر: