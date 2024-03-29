شركات الصرافة تجتذب حصيلة 7.5 مليارات جنيه منذ تحرير سعر الصرف

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت حصيلة ثلاث شركات الصرافة التابعة لأكبر 3 بنوك حكومية هي البنك الاهلي المصرى” الاهلي للصرافة” ، وبنك مصر” مصر للصرافة” ، وبنك القاهرة” كايرو للصرافة” من النقد الأجنبي إلي نحو 7 مليارات و555 مليون جنيه ، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجارى .
من جانبه ، قال عبد المجيد محيي الدين – رئيس شركة الأهلي للصرافة في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط – إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم امس ما قيمته 4 مليارات و 200 مليون جنيه .
واوضح ان حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ماقيمته 224 مليون جنيه ، منوها أن 65% من اجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار ، وتأتى عملات اخرى في المرتبة الثانية مثل عملات” الريال السعودى والدرهم الاماراتى والعملة الاوروبية اليورو” والباقى من عملات اقل تداولا .
واكد رئيس شركة الاهلي للصرافة ، ان هناك اقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الاجنبية والعربية ، لصالح الجنيه المصرى ، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله ، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية .
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في السياق ذاته – كشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة” – عن حصيلة شركته من التنازلات عن العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ، بلغت ما قيمته 3 مليارات جنيه بنهاية عمل امس ، وذلك منذ قرارات البنك المركزى الاخيرة في 6 مارس ، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في انحاء الجمهورية .
واوضح فوزى في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط – ان الدولار يستحوذ على النصيب الاكبر من التنازلات بنسبه 62% ، يليه العملة الاوروبية اليورو بنسبه 17٪ ، ثم الريال السعودى بنسبه 15 ٪ ، ثم الجنيه الاسترلينى بنسبه 1.4٪ ، ثم الدرهم الاماراتى بنسبه 1٪ ، ثم باقى العملات الاخرى بنسبه 1.5٪ .
واكد عادل فوزى – أن هناك اقبالا شديدا من جانب الجمهورللتنازل لبيع العمله الاجنبيه من خلال القنوات الشرعيه فى البنوك وشركات الصرافه ، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله .
وفي السياق ذاته – اكد محمد رجائي – رئيس شركة” كايرو للصرافة” لوكالة انباء الشرق الاوسط – ان حصيلة التنازلات من العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ، بلغت ما قيمته 355 مليون جنيه ، وذلك من خلال عدد 12 فرعا على مستوى الجمهورية .
واوضح ان وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية ، وزيادة التنازلات عن العملة الاجنبية لصالح الجنيه المصرى .
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس ، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر:
MENAFN29032024000202011048ID1108037349
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