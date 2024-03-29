اليابان تقر ثاني أضخم ميزانية لها بقيمة 744مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أقر البرلمان الياباني، ميزانية بقيمة 112.57 تريليون ين، ما يعادل 744 مليار دولار لدولة اليابان، للعام المالي 2024 الذي يبدأ في أبريل.وهي ثاني أكبر ميزانية للدولة للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات الأمنية والتحديات الديموغرافية وتخفيف آلام التضخم وإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال.

تتضمن الميزانية إنفاقاً دفاعياً قياسياً بقيمة 7.95 تريليون ين، إذ تسعى طوكيو إلى تعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات من الصين وكوريا الشمالية، وفقاً لما نقلته وكالة كيودو للأنباء اليابانية.

موضوعاتالتضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات تباطؤ مقياس التضخم السنوي المفضل لدى الفيدرالي تماشياً مع التوقعات المصدر: