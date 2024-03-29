Friday, 29 March 2024 10:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليابان تقر ثاني أضخم ميزانية لها بقيمة 744مليار دولار

3/29/2024 2:21:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أقر البرلمان الياباني، ميزانية بقيمة 112.57 تريليون ين، ما يعادل 744 مليار دولار لدولة اليابان، للعام المالي 2024 الذي يبدأ في أبريل.
وهي ثاني أكبر ميزانية للدولة للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات الأمنية والتحديات الديموغرافية وتخفيف آلام التضخم وإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال.

تتضمن الميزانية إنفاقاً دفاعياً قياسياً بقيمة 7.95 تريليون ين، إذ تسعى طوكيو إلى تعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات من الصين وكوريا الشمالية، وفقاً لما نقلته وكالة كيودو للأنباء اليابانية.

موضوعات متعلقة التضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات تباطؤ مقياس التضخم السنوي المفضل لدى الفيدرالي تماشياً مع التوقعات المصدر:

MENAFN29032024000202011048ID1108037348

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث