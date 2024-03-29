اليابان تقر ثاني أضخم ميزانية لها بقيمة 744مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أقر البرلمان الياباني، ميزانية بقيمة 112.57 تريليون ين، ما يعادل 744 مليار دولار لدولة اليابان، للعام المالي 2024 الذي يبدأ في أبريل.
وهي ثاني أكبر ميزانية للدولة للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات الأمنية والتحديات الديموغرافية وتخفيف آلام التضخم وإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال.
تتضمن الميزانية إنفاقاً دفاعياً قياسياً بقيمة 7.95 تريليون ين، إذ تسعى طوكيو إلى تعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات من الصين وكوريا الشمالية، وفقاً لما نقلته وكالة كيودو للأنباء اليابانية.
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