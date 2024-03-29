مايكروسوفت تصبح الشركة الأعلى قيمة بالعالم لتصل 3.1 تريليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم مايكروسوفت بنحو 12% في الربع الأول من العام الحالي مسجلاً ثاني ارتفاع ربعي له على التوالي، لتضيف الشركة 332 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال هذه الفترة.
ووصلت قيمة الشركة بنهاية الربع الأول إلى أكثر من 3.1 تريليون دولار لتصبح الأعلى قيمة بالعالم بدعم من الزخم حول الذكاء الاصطناعي وقدرته على قيادة أعمال الشركة في المستقبل.
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وأعلنت الشركة بنهاية يناير الماضي عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 18% لتصل 62 مليار دولار في عام 2023 لتتفوق على توقعات المحللين البالغة 61.1 مليار دولار.
وأظهرت بيانات امس الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من التقديرات السابقة في الربع الرابع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإنفاق الاستهلاكي القوي، في حين أظهر تقرير منفصل أن مطالبات البطالة الأولية تشير إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً.
وحققت الأسهم العالمية أفضل أداء فصلي لربع سنوي أول في 5 سنوات، بدعم من آمال حدوث هبوط ناعم للاقتصاد الأمريكي، وطفرة الذكاء الاصطناعي.
المصدر:
MENAFN29032024000202011048ID1108037347
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