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مايكروسوفت تصبح الشركة الأعلى قيمة بالعالم لتصل 3.1 تريليون دولار

3/29/2024 2:21:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم مايكروسوفت بنحو 12% في الربع الأول من العام الحالي مسجلاً ثاني ارتفاع ربعي له على التوالي، لتضيف الشركة 332 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال هذه الفترة.

ووصلت قيمة الشركة بنهاية الربع الأول إلى أكثر من 3.1 تريليون دولار لتصبح الأعلى قيمة بالعالم بدعم من الزخم حول الذكاء الاصطناعي وقدرته على قيادة أعمال الشركة في المستقبل.

موضوعات متعلقة التضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات تباطؤ مقياس التضخم السنوي المفضل لدى الفيدرالي تماشياً مع التوقعات

وأعلنت الشركة بنهاية يناير الماضي عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 18% لتصل 62 مليار دولار في عام 2023 لتتفوق على توقعات المحللين البالغة 61.1 مليار دولار.

وأظهرت بيانات امس الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من التقديرات السابقة في الربع الرابع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإنفاق الاستهلاكي القوي، في حين أظهر تقرير منفصل أن مطالبات البطالة الأولية تشير إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً.

وحققت الأسهم العالمية أفضل أداء فصلي لربع سنوي أول في 5 سنوات، بدعم من آمال حدوث هبوط ناعم للاقتصاد الأمريكي، وطفرة الذكاء الاصطناعي.

المصدر:

MENAFN29032024000202011048ID1108037347

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