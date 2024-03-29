ارتفاع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية للشهر الرابع في فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في فبراير على خلفية زيادة إنتاج أشباه الموصلات، في حين تراجعت مبيعات التجزئة في ظل ارتفاع التضخم، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الجمعة، أنه وفقا للبيانات التي جمعتها“الإحصاء الكورية”، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 1.3% على أساس شهري في الشهر الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 0.4% في الشهر السابق له، وجاء النمو بسبب ارتفاع ناتج قطاع التعدين والتصنيع بشكل عام بنسبة 3.1%، مع نمو إنتاج الرقائق بنسبة 4.8%، وقفز إنتاج المعدات الميكانيكية بنسبة 10.3%.

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وأظهرت البيانات أنه بالمقارنة بما قبل عام، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 2%، مع ارتفاع إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 65.3%.

وانخفضت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياسا للإنفاق الخاص، بنسبة 3.1% على أساس شهري في فبراير، وهو أول انخفاض منذ ديسمبر من العام الماضي.

وجاء الانخفاض بسبب تضاؤل مبيعات المواد الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع غير المعمرة. وفي الوقت نفسه ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن الاستثمار في المرافق ارتفع بنسبة 10.3% في فبراير مقارنة بالشهر السابق له، بينما انخفض الاستثمار في البناء بنسبة 1.9% على أساس شهري.

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