ارتفاع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية للشهر الرابع في فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في فبراير على خلفية زيادة إنتاج أشباه الموصلات، في حين تراجعت مبيعات التجزئة في ظل ارتفاع التضخم، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الكورية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الجمعة، أنه وفقا للبيانات التي جمعتها“الإحصاء الكورية”، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 1.3% على أساس شهري في الشهر الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 0.4% في الشهر السابق له، وجاء النمو بسبب ارتفاع ناتج قطاع التعدين والتصنيع بشكل عام بنسبة 3.1%، مع نمو إنتاج الرقائق بنسبة 4.8%، وقفز إنتاج المعدات الميكانيكية بنسبة 10.3%.
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وأظهرت البيانات أنه بالمقارنة بما قبل عام، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 2%، مع ارتفاع إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 65.3%.
وانخفضت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياسا للإنفاق الخاص، بنسبة 3.1% على أساس شهري في فبراير، وهو أول انخفاض منذ ديسمبر من العام الماضي.
وجاء الانخفاض بسبب تضاؤل مبيعات المواد الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع غير المعمرة. وفي الوقت نفسه ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أن الاستثمار في المرافق ارتفع بنسبة 10.3% في فبراير مقارنة بالشهر السابق له، بينما انخفض الاستثمار في البناء بنسبة 1.9% على أساس شهري.
المصدر:
MENAFN29032024000202011048ID1108037346
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