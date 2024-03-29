الصين تستورد سلعًا استهلاكية بـ274.7 مليار دولار خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وزارة التجارة الصينية أنها ستواصل تعزيز الانفتاح رفيع المستوى وتوسيع واردات السلع الاستهلاكية عالية الجودة.

وقال“شيوي شينج فنج”، مدير إدارة تشغيل السوق وترويج الاستهلاك في الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الجمعة – إن بيانات الجمارك تظهر أن الصين استوردت سلعا استهلاكية بقيمة 1.95 تريليون يوان (274.65 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، بزيادة 1.2 في المائة على أساس سنوي،

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وأظهرت الإحصاءات الأولية أن القيمة الإجمالية لواردات التجزئة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود بلغت 141.77 مليار يوان في عام 2023، بزيادة 7 في المائة على أساس سنوي، وفقا لما ذكر“شيوي”.

وقال إن الوزارة ستواصل تحسين مستوى تسهيل تجارة الواردات، وإفساح المجال كاملا لدور منصة المعارض الاستهلاكية وتعزيز راحة تبادلات رجال الأعمال عبر الحدود، وسط جهود لجعل سوق الصين الضخمة تصبح سوقا كبيرة يتقاسمها العالم.

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