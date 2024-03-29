Friday, 29 March 2024 10:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تستورد سلعًا استهلاكية بـ274.7 مليار دولار خلال 2023

3/29/2024 2:21:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت وزارة التجارة الصينية أنها ستواصل تعزيز الانفتاح رفيع المستوى وتوسيع واردات السلع الاستهلاكية عالية الجودة.

وقال“شيوي شينج فنج”، مدير إدارة تشغيل السوق وترويج الاستهلاك في الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الجمعة – إن بيانات الجمارك تظهر أن الصين استوردت سلعا استهلاكية بقيمة 1.95 تريليون يوان (274.65 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، بزيادة 1.2 في المائة على أساس سنوي،

موضوعات متعلقة التضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات تباطؤ مقياس التضخم السنوي المفضل لدى الفيدرالي تماشياً مع التوقعات

وأظهرت الإحصاءات الأولية أن القيمة الإجمالية لواردات التجزئة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود بلغت 141.77 مليار يوان في عام 2023، بزيادة 7 في المائة على أساس سنوي، وفقا لما ذكر“شيوي”.

وقال إن الوزارة ستواصل تحسين مستوى تسهيل تجارة الواردات، وإفساح المجال كاملا لدور منصة المعارض الاستهلاكية وتعزيز راحة تبادلات رجال الأعمال عبر الحدود، وسط جهود لجعل سوق الصين الضخمة تصبح سوقا كبيرة يتقاسمها العالم.

المصدر:

MENAFN29032024000202011048ID1108037344

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث