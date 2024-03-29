الصين تستورد سلعًا استهلاكية بـ274.7 مليار دولار خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكدت وزارة التجارة الصينية أنها ستواصل تعزيز الانفتاح رفيع المستوى وتوسيع واردات السلع الاستهلاكية عالية الجودة.
وقال“شيوي شينج فنج”، مدير إدارة تشغيل السوق وترويج الاستهلاك في الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الجمعة – إن بيانات الجمارك تظهر أن الصين استوردت سلعا استهلاكية بقيمة 1.95 تريليون يوان (274.65 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، بزيادة 1.2 في المائة على أساس سنوي،
موضوعات متعلقة
التضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات تباطؤ مقياس التضخم السنوي المفضل لدى الفيدرالي تماشياً مع التوقعات
وأظهرت الإحصاءات الأولية أن القيمة الإجمالية لواردات التجزئة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود بلغت 141.77 مليار يوان في عام 2023، بزيادة 7 في المائة على أساس سنوي، وفقا لما ذكر“شيوي”.
وقال إن الوزارة ستواصل تحسين مستوى تسهيل تجارة الواردات، وإفساح المجال كاملا لدور منصة المعارض الاستهلاكية وتعزيز راحة تبادلات رجال الأعمال عبر الحدود، وسط جهود لجعل سوق الصين الضخمة تصبح سوقا كبيرة يتقاسمها العالم.
المصدر:
MENAFN29032024000202011048ID1108037344
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.