تراجع أسعار العملات المشفرة مع ترقب قراءة مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة، تزامناً مع بدء غالبية الأسواق العالمية عطلة أسبوعية مطولة، وترقب المستثمرين صدور القراءة الشهرية لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

انخفضت البيتكوين بنسبة 0.80% إلى 70250.64 دولار في تمام الساعة 02:27 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتراجعت الإيثيريوم بنسبة 0.31% إلى 3558.66 دولار، فيما ارتفعت الريبل بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 62.89 سنت.

موضوعاتالتضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات تباطؤ مقياس التضخم السنوي المفضل لدى الفيدرالي تماشياً مع التوقعات

يتوقع المحللون تباطؤ المؤشر الأساسي لتضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي- إلى نمو بنسبة 0.3% في قراءة فبراير المرتقب صدورها اليوم، بعد ارتفاعه 0.4% في يناير.

هبط سهم“مايكروستراتيجي” بنسبة 11.18% إلى 1704.56 دولار في ختام تعاملات الخميس، بعدما قالت شركة“كيريسدايل كابيتال” لإدارة الأصول والتي تنشط في أعمال البيع على المكشوف، إنها تبيع السهم على المكشوف في الوقت الراهن مع شرائها مزيداً من البيتكوين.

وعلى صعيد آخر، حكم القضاء الأمريكي يوم أمس بالسجن لمدة 25 عاماً على“سام بانكمان-فرايد” مؤسس شركة“إف تي إكس” بتهمة الاحتيال والتآمر واسع النطاق، مما تسبب في انهيار الشركة وصندوق التحوط التابع لها.





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