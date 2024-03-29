تراجع أسعار العملات المشفرة مع ترقب قراءة مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة، تزامناً مع بدء غالبية الأسواق العالمية عطلة أسبوعية مطولة، وترقب المستثمرين صدور القراءة الشهرية لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
انخفضت البيتكوين بنسبة 0.80% إلى 70250.64 دولار في تمام الساعة 02:27 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتراجعت الإيثيريوم بنسبة 0.31% إلى 3558.66 دولار، فيما ارتفعت الريبل بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 62.89 سنت.
موضوعات متعلقة
التضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات تباطؤ مقياس التضخم السنوي المفضل لدى الفيدرالي تماشياً مع التوقعات
يتوقع المحللون تباطؤ المؤشر الأساسي لتضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي- إلى نمو بنسبة 0.3% في قراءة فبراير المرتقب صدورها اليوم، بعد ارتفاعه 0.4% في يناير.
هبط سهم“مايكروستراتيجي” بنسبة 11.18% إلى 1704.56 دولار في ختام تعاملات الخميس، بعدما قالت شركة“كيريسدايل كابيتال” لإدارة الأصول والتي تنشط في أعمال البيع على المكشوف، إنها تبيع السهم على المكشوف في الوقت الراهن مع شرائها مزيداً من البيتكوين.
وعلى صعيد آخر، حكم القضاء الأمريكي يوم أمس بالسجن لمدة 25 عاماً على“سام بانكمان-فرايد” مؤسس شركة“إف تي إكس” بتهمة الاحتيال والتآمر واسع النطاق، مما تسبب في انهيار الشركة وصندوق التحوط التابع لها.
المصدر:
MENAFN29032024000202011048ID1108037343
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.