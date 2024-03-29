ارتفاع معدل التضخم في إيطاليا إلى 1.3% في مارس

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع معدل التضخم في إيطاليا إلى 1.3% في مارس وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا اليوم الجمعة.
وتأتي هذه الزيادة بعد أن ظل التضخم السنوي مستقرا عند 0.8٪ في فبراير، وهو نفس مستوى يناير -وفق ما نقلته وكالة أنباء آنسا الإيطالية.
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وقال المعهد الوطني للإحصاء إن الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمنزلية وأدوات العناية الشخصية تباطأت من +3.4% في فبراير إلى +3% في مارس، وفي المنتجات ذات تكرار الشراء العالي تباطأت من +2.8% في فبراير إلى +2.7% في نفس الشهر.
كما تباطأت أسعار المنتجات الغذائية غير المصنعة خلال شهر مارس، حيث انخفضت إلى +2.6% من +4.4%، كما انخفضت أسعار التبغ من +2.6% إلى +1.9%.
المصدر:
MENAFN29032024000202011048ID1108037342
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