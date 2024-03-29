ارتفاع معدل التضخم في إيطاليا إلى 1.3% في مارس

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع معدل التضخم في إيطاليا إلى 1.3% في مارس وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا اليوم الجمعة.

وتأتي هذه الزيادة بعد أن ظل التضخم السنوي مستقرا عند 0.8٪ في فبراير، وهو نفس مستوى يناير -وفق ما نقلته وكالة أنباء آنسا الإيطالية.

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وقال المعهد الوطني للإحصاء إن الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمنزلية وأدوات العناية الشخصية تباطأت من +3.4% في فبراير إلى +3% في مارس، وفي المنتجات ذات تكرار الشراء العالي تباطأت من +2.8% في فبراير إلى +2.7% في نفس الشهر.

كما تباطأت أسعار المنتجات الغذائية غير المصنعة خلال شهر مارس، حيث انخفضت إلى +2.6% من +4.4%، كما انخفضت أسعار التبغ من +2.6% إلى +1.9%.

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