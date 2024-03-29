الاتحاد الأوروبي يعجل بحزمة دعم مالي لمصر في إجراء نادر يتجاوز الرقابة البرلمانية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، وذلك باستخدام إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى .

وذكرت وكالة أنباء (أسوشيتد برس) الأمريكية أن مبلغ المليار يورو (ما يعادل 1.1 مليار دولار) المخصص لهذا الغرض يعد جزءا من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها سبعة مليارات وأربعمائة مليون يورو (ثمانية مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة لمصر والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي يوم 17 من شهر مارس الجاري.

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وأضافت أن مصر تعتمد منذ سنوات على المساعدات النقدية، وسط تزايد المخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات الإقليمية بمزيد من المهاجرين من المنطقة إلى شواطئ أوروبا.

وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي منحًا وقروضًا ميسرة لمدة ثلاث سنوات لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. وتعرف معظم الأموال – 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) – بالمساعدة المالية الكلية والتي سيتم دفعها مباشرة إلى البنك المركزي المصري.

ونادرا ما يتجنب الاتحاد الأوروبي فرض ضمانات، غير أنه تقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو، وهو جدول زمني من شأنه أن يبطئ تسليم تلك الأموال إذا ما فرضت تلك الضمانات.

مع وضع تلك الانتخابات في الاعتبار، أعلنت فون دير لاين عن خطط“لعملية مساعدة عاجلة بقيمة تصل إلى مليار يورو” لمصر، مشيرة في رسالة بعثت بها لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى“الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد. وأطلعت الأسوشييتد برس على هذه الرسالة قبل الإعلان عن الصفقة مع مصر.

وأرجعت فون دير لاين تأثر الاقتصاد المصري بشكل واسع للتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا والحروب في غزة والسودان،”

وقالت إنه“من الضروري التأكد من أن أول مساهمة كبيرة” ستصل إلى مصر بحلول نهاية عام 2024 الجاري.

ولتحقيق ذلك، ستستخدم المفوضية المادة رقم 213 من معاهدات الاتحاد الأوروبي، ونادرا ما يتُستخدم، والتي تنص على ضرورة أن تصادق الدول السبع والعشرين الأعضاء على الأموال – ولكن ليس البرلمان، المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل ديمقراطي في التكتل.