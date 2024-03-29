الأردن: ارتفاع إجمالي الدين العام خلال العام الماضي إلى 41.2 مليار دينار

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، خلال العام الماضي، إلى 41.181 مليار دينار، ليصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن إجمالي ما اقترضته الحكومة خلال العام الماضي وصل إلى 2.692 مليار دينار.

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وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 8.892 مليار دينار.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الحكومة العام الماضي فقط اقترضت من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مليار دينار.

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