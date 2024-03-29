الأردن: ارتفاع إجمالي الدين العام خلال العام الماضي إلى 41.2 مليار دينار

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، خلال العام الماضي، إلى 41.181 مليار دينار، ليصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن إجمالي ما اقترضته الحكومة خلال العام الماضي وصل إلى 2.692 مليار دينار.
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وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 8.892 مليار دينار.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الحكومة العام الماضي فقط اقترضت من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مليار دينار.
المصدر:
MENAFN29032024000202011048ID1108037339
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