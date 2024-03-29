محللو سيتي جروب يخفضون نظرتهم لأسهم التكنولوجيا الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News) خفّض محللو“سيتي جروب” نظرتهم للأسهم التكنولوجية الأمريكية بناء على توقعاتهم بأن الاتجاه الصاعد للسوق سوف يمتد لما هو أبعد من القطاع التكنولوجي، فضلاً عن خفض نظرتهم لشركات صناعة المعدات التقنية.
وقال فريق المحللين الذي يقوده“سكوت كرونرت” في مذكرة، إنهم خفّضوا نظرتهم لقطاع الأسهم التكنولوجية الأمريكية إلى“وزن السوق” بدلاً من“مرتفعة الوزن”، وذلك على خلفية تغيير نظرتهم لقطاع شركات المعدات التكنولوجية إلى“منخفضة الوزن”.
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وأوضحوا أن قوة النمو الدوري التي ظلوا يروجون لها على مدار أشهر عديدة، تسمح في الوقت الراهن بامتداد انتعاش السوق للقطاعات الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.
وأبقى الفريق على نظرتهم للقطاع الفرعي للبرمجيات عند“وزن مرتفع”، وأشباه الموصلات عند“وزن السوق”، لكنهم خفّضوا نظرتهم للقطاع المالي إلى“وزن السوق” خلال الربع الثاني من العام.
المصدر:
MENAFN29032024000202011048ID1108037337
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