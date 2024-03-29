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محللو سيتي جروب يخفضون نظرتهم لأسهم التكنولوجيا الأمريكية

3/29/2024 2:21:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) خفّض محللو“سيتي جروب” نظرتهم للأسهم التكنولوجية الأمريكية بناء على توقعاتهم بأن الاتجاه الصاعد للسوق سوف يمتد لما هو أبعد من القطاع التكنولوجي، فضلاً عن خفض نظرتهم لشركات صناعة المعدات التقنية.

وقال فريق المحللين الذي يقوده“سكوت كرونرت” في مذكرة، إنهم خفّضوا نظرتهم لقطاع الأسهم التكنولوجية الأمريكية إلى“وزن السوق” بدلاً من“مرتفعة الوزن”، وذلك على خلفية تغيير نظرتهم لقطاع شركات المعدات التكنولوجية إلى“منخفضة الوزن”.

موضوعات متعلقة التضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات تباطؤ مقياس التضخم السنوي المفضل لدى الفيدرالي تماشياً مع التوقعات

وأوضحوا أن قوة النمو الدوري التي ظلوا يروجون لها على مدار أشهر عديدة، تسمح في الوقت الراهن بامتداد انتعاش السوق للقطاعات الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.

وأبقى الفريق على نظرتهم للقطاع الفرعي للبرمجيات عند“وزن مرتفع”، وأشباه الموصلات عند“وزن السوق”، لكنهم خفّضوا نظرتهم للقطاع المالي إلى“وزن السوق” خلال الربع الثاني من العام.


المصدر:

MENAFN29032024000202011048ID1108037337

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