عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) اتسع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة في فبراير، ليسجل أعلى مستوى له منذ 10 أشهر متجاوزاً التوقعات، وذلك بالتزامن مع تقلص فائض تجارة الخدمات.

وأوضح مكتب الإحصاءات الوطني في تقرير صدر الجمعة، أن عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3.3% إلى 91.6 مليار دولار على أساس شهري في يناير، ليسجل أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي.

موضوعاتالتضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات تباطؤ مقياس التضخم السنوي المفضل لدى الفيدرالي تماشياً مع التوقعات

وذكر التقرير أن إجمالي العجز في الميزان التجاري الأمريكي (بما يشمل السلع والخدمات) ارتفع بنسبة 5.1% إلى 67.4 مليار دولار، وذلك مع زيادة الواردات 1.1% إلى 324.6 مليار دولار، فضلاً عن ارتفاع الصادرات 0.1% فقط إلى 257.2 مليار دولار.

وبلغت صادرات السلع الأمريكية 171.8 مليار دولار بزيادة 0.1%، في حين ارتفعت الواردات السلعية 1.2% إلى 263.4 مليار دولار.

وكشفت البيانات أن صادرات الخدمات الأمريكية بلغت 85.4 مليار دولار في يناير، وواردات الخدمات 61.3 مليار دولار، لتسجل كلتاهما أعلى مستوى على الإطلاق.



