عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) اتسع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة في فبراير، ليسجل أعلى مستوى له منذ 10 أشهر متجاوزاً التوقعات، وذلك بالتزامن مع تقلص فائض تجارة الخدمات.
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطني في تقرير صدر الجمعة، أن عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3.3% إلى 91.6 مليار دولار على أساس شهري في يناير، ليسجل أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي.
موضوعات متعلقة
التضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات تباطؤ مقياس التضخم السنوي المفضل لدى الفيدرالي تماشياً مع التوقعات
وذكر التقرير أن إجمالي العجز في الميزان التجاري الأمريكي (بما يشمل السلع والخدمات) ارتفع بنسبة 5.1% إلى 67.4 مليار دولار، وذلك مع زيادة الواردات 1.1% إلى 324.6 مليار دولار، فضلاً عن ارتفاع الصادرات 0.1% فقط إلى 257.2 مليار دولار.
وبلغت صادرات السلع الأمريكية 171.8 مليار دولار بزيادة 0.1%، في حين ارتفعت الواردات السلعية 1.2% إلى 263.4 مليار دولار.
وكشفت البيانات أن صادرات الخدمات الأمريكية بلغت 85.4 مليار دولار في يناير، وواردات الخدمات 61.3 مليار دولار، لتسجل كلتاهما أعلى مستوى على الإطلاق.
MENAFN29032024000202011048ID1108037336
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.