ارتفاع الإنفاق الشخصي رغم تباطؤ نمو الدخل في أمريكا خلال فبرابر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة خلال فبراير بدعم تزايد الإنفاق على الخدمات والسلع، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الدخل الشخصي خلال نفس الفترة بفضل زيادة التعويضات والتحويلات الجارية.

وحسب بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة الخارجية، زادت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.8% أو ما يعادل 145.5 مليار دولار على أساس شهري في فبراير، مع زيادة الإنفاق على كل من الخدمات والسلع 111.8 مليار دولار، و33.7 مليار دولار على الترتيب.

موضوعاتالتضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات تباطؤ مقياس التضخم السنوي المفضل لدى الفيدرالي تماشياً مع التوقعات

وكان الإنفاق على الخدمات المالية والتأمين هو المساهم الأكبر في زيادة الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات خلال الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% أو ما يعادل 66.5 مليار دولار بعد زيادته 1% في يناير، في حين زاد الدخل المتاح للإنفاق (الدخل الشخصي مطروحاً منه المدفوعات الجارية للضرائب) بنسبة 0.2% أو 50.3 مليار دولار بعد ارتفاعه 0.4% في الشهر السابق.

وبلغ الادخار الشخصي 745.7 مليار دولار في فبراير، ليصبح معدل الادخار الشخصي في الولايات المتحدة -الادخار الشخصي كنسبة من الدخل المتاح للإنفاق- 3.6% خلال نفس الفترة.



