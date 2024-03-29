ارتفاع الإنفاق الشخصي رغم تباطؤ نمو الدخل في أمريكا خلال فبرابر

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة خلال فبراير بدعم تزايد الإنفاق على الخدمات والسلع، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الدخل الشخصي خلال نفس الفترة بفضل زيادة التعويضات والتحويلات الجارية.
وحسب بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة الخارجية، زادت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.8% أو ما يعادل 145.5 مليار دولار على أساس شهري في فبراير، مع زيادة الإنفاق على كل من الخدمات والسلع 111.8 مليار دولار، و33.7 مليار دولار على الترتيب.
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وكان الإنفاق على الخدمات المالية والتأمين هو المساهم الأكبر في زيادة الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات خلال الشهر الماضي.
وأظهرت البيانات أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% أو ما يعادل 66.5 مليار دولار بعد زيادته 1% في يناير، في حين زاد الدخل المتاح للإنفاق (الدخل الشخصي مطروحاً منه المدفوعات الجارية للضرائب) بنسبة 0.2% أو 50.3 مليار دولار بعد ارتفاعه 0.4% في الشهر السابق.
وبلغ الادخار الشخصي 745.7 مليار دولار في فبراير، ليصبح معدل الادخار الشخصي في الولايات المتحدة -الادخار الشخصي كنسبة من الدخل المتاح للإنفاق- 3.6% خلال نفس الفترة.
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