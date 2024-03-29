تباطؤ مقياس التضخم السنوي المفضل لدى الفيدرالي تماشياً مع التوقعات

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأ المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -والذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- على الصعيد السنوي في قراءة فبراير تماشياً مع توقعات المحللين، الأمر الذي يدعم احتمالات انتهاء دورة التشديد النقدي في يونيو القادم.

وأظهرت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة، تباطؤ المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.8% على أساس سنوي في فبراير، بعدما سجل 2.9% في يناير، وذلك تماشياً مع التوقعات.

موضوعاتالتضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات ارتفاع الإنفاق الشخصي رغم تباطؤ نمو الدخل في أمريكا خلال فبرابر

وأوضحت البيانات أن المؤشر العام الذي لا يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة تسارع إلى 2.5% خلال نفس الفترة، ارتفاعاً من 2.4% في يناير، لكنه ظل دون قراءة ديسمبر عند 2.6%.

وزادت أسعار الخدمات بنسبة 3.8% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2023 مقابل تراجع أسعار السلع 0.2%، بينما ارتفعت أسعار الغذاء 1.3%، في حين تراجعت أسعار الطاقة 2.3%.

وعلى صعيد التغيرات الشهرية، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعدما ارتفع 0.4% في يناير، في حين زاد نظيره الأساسي بنفس النسبة بعد ارتفاعه 0.5% في يناير.



