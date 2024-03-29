Friday, 29 March 2024 10:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تباطؤ مقياس التضخم السنوي المفضل لدى الفيدرالي تماشياً مع التوقعات

3/29/2024 2:21:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباطأ المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -والذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- على الصعيد السنوي في قراءة فبراير تماشياً مع توقعات المحللين، الأمر الذي يدعم احتمالات انتهاء دورة التشديد النقدي في يونيو القادم.

وأظهرت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة، تباطؤ المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.8% على أساس سنوي في فبراير، بعدما سجل 2.9% في يناير، وذلك تماشياً مع التوقعات.

موضوعات متعلقة التضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات ارتفاع الإنفاق الشخصي رغم تباطؤ نمو الدخل في أمريكا خلال فبرابر

وأوضحت البيانات أن المؤشر العام الذي لا يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة تسارع إلى 2.5% خلال نفس الفترة، ارتفاعاً من 2.4% في يناير، لكنه ظل دون قراءة ديسمبر عند 2.6%.

وزادت أسعار الخدمات بنسبة 3.8% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2023 مقابل تراجع أسعار السلع 0.2%، بينما ارتفعت أسعار الغذاء 1.3%، في حين تراجعت أسعار الطاقة 2.3%.

وعلى صعيد التغيرات الشهرية، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعدما ارتفع 0.4% في يناير، في حين زاد نظيره الأساسي بنفس النسبة بعد ارتفاعه 0.5% في يناير.


MENAFN29032024000202011048ID1108037334

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث