تباطؤ مقياس التضخم السنوي المفضل لدى الفيدرالي تماشياً مع التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباطأ المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -والذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- على الصعيد السنوي في قراءة فبراير تماشياً مع توقعات المحللين، الأمر الذي يدعم احتمالات انتهاء دورة التشديد النقدي في يونيو القادم.
وأظهرت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة، تباطؤ المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.8% على أساس سنوي في فبراير، بعدما سجل 2.9% في يناير، وذلك تماشياً مع التوقعات.
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وأوضحت البيانات أن المؤشر العام الذي لا يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة تسارع إلى 2.5% خلال نفس الفترة، ارتفاعاً من 2.4% في يناير، لكنه ظل دون قراءة ديسمبر عند 2.6%.
وزادت أسعار الخدمات بنسبة 3.8% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2023 مقابل تراجع أسعار السلع 0.2%، بينما ارتفعت أسعار الغذاء 1.3%، في حين تراجعت أسعار الطاقة 2.3%.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعدما ارتفع 0.4% في يناير، في حين زاد نظيره الأساسي بنفس النسبة بعد ارتفاعه 0.5% في يناير.
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