فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للصين في عام 2024 نسبة 4.5%، وهو تعديل هبوطي مقارنة بتوقعاتها السابقة في ديسمبر والبالغة 4.6%.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي الجمعة:“خفضنا توقعاتنا لسوق الإسكان في الصين، ونتوقع الآن انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 5% و10% في مبيعات المنازل الجديدة خلال عام 2024، وسط التراجع المستمر في الطلب”.

موضوعاتالتضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين تباطؤ مقياس التضخم السنوي المفضل لدى الفيدرالي تماشياً مع التوقعات ارتفاع الإنفاق الشخصي رغم تباطؤ نمو الدخل في أمريكا خلال فبرابر

وتتوقع“فيتش”، أن يؤدي انخفاض الإنفاق على البنية التحتية في 12 منطقة، مع ارتفاع عبء خدمة الديون نسبيًا، إلى زيادة تحديات النمو الاقتصادي الناجمة عن أزمة قطاع العقارات والضغوط الانكماشية الأوسع نطاقًا.

وبحسب التقرير، تباطأ النمو في إجمالي التمويل الداخلي خلال فبراير، مما يسلط الضوء على تباطؤ الطلب على الاقتراض، وتعتقد الوكالة أن العديد من المصدرين في السوق الخارجية يواصلون الاعتماد على القروض المصرفية والسوق الداخلية لإعادة تمويل السندات المستحقة، ليظل صافي التمويل الإجمالي في السوق الخارجية سلبيًا.

في أوائل مارس، أشارت“فيتش” أن تحقيق هدف الصين لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 بنسبة 5% تقريبًا، سيكون من الصعب تحقيقه في غياب المزيد من الدعم المالي، نظرًا للتحديات المستمرة في قطاع العقارات.





المصدر: