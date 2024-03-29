فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتوقع وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للصين في عام 2024 نسبة 4.5%، وهو تعديل هبوطي مقارنة بتوقعاتها السابقة في ديسمبر والبالغة 4.6%.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي الجمعة:“خفضنا توقعاتنا لسوق الإسكان في الصين، ونتوقع الآن انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 5% و10% في مبيعات المنازل الجديدة خلال عام 2024، وسط التراجع المستمر في الطلب”.
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وتتوقع“فيتش”، أن يؤدي انخفاض الإنفاق على البنية التحتية في 12 منطقة، مع ارتفاع عبء خدمة الديون نسبيًا، إلى زيادة تحديات النمو الاقتصادي الناجمة عن أزمة قطاع العقارات والضغوط الانكماشية الأوسع نطاقًا.
وبحسب التقرير، تباطأ النمو في إجمالي التمويل الداخلي خلال فبراير، مما يسلط الضوء على تباطؤ الطلب على الاقتراض، وتعتقد الوكالة أن العديد من المصدرين في السوق الخارجية يواصلون الاعتماد على القروض المصرفية والسوق الداخلية لإعادة تمويل السندات المستحقة، ليظل صافي التمويل الإجمالي في السوق الخارجية سلبيًا.
في أوائل مارس، أشارت“فيتش” أن تحقيق هدف الصين لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 بنسبة 5% تقريبًا، سيكون من الصعب تحقيقه في غياب المزيد من الدعم المالي، نظرًا للتحديات المستمرة في قطاع العقارات.
المصدر:
MENAFN29032024000202011048ID1108037333
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