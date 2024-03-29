التضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأ معدل التضخم السنوي في فرنسا بوتيرة أعلى من المتوقع خلال مارس، ليتراجع إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ عامين ونصف، في حين تسارع التضخم في إيطاليا خلال نفس الفترة لكنه ظل دون مستوى 2%، الأمر الذي يؤكد أن التضخم في منطقة اليورو على المسار اللازم لإنهاء المركزي الأوروبي دورة التشديد النقدي.

وأوضحت بيانات وكالة الإحصاء الفرنسية التي صدرت الجمعة، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا بنسبة 2.4% على أساس سنوي في مارس، بعد زيادته بنسبة 3.2% في فبراير، ومقارنة بالتوقعات عند 2.8%، ليسجل أدنى مستوى له منذ أغسطس 2021.

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وفي إيطاليا، أظهرت بيانات رسمية تسارع التضخم إلى 1.3% في مارس من 0.8% في الشهر السابق ومقارنة بالتوقعات عند 1.5%، لكنه ظل دون مستوى 2% المستهدف من قبل صناع السياسة النقدية منذ أكتوبر الماضي.

وتدعم هذه البيانات إشارة رئيسة البنك الأوروبي“كريستين لاجارد” إلى أنه من المتوقع إجراء أول تخفيض للفائدة بحلول يونيو القادم مع اتجاه معدل التضخم نحو مستوى 2% المستهدف، بحسب وكالة“بلومبرج”.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو الأربعاء القادم، وسط توقعات تباطئه بنسبة طفيفة إلى 2.5% من 2.6% في فبراير.





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