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نتنياهو يوافق على عودة رئيس الموساد إلى الدوحة لمباحثات الصفقة

3/29/2024 10:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على عودة رئيس الموساد إلى الدوحة لمواصلة الجهود للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى.

ونقل موقع أكسيوس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله مسبقاً إن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على قطر في محادثات الأسرى، ويمكنها فعل المزيد.


وأضاف نتنياهو "أشعر بخيبة أمل كبيرة، لأن واشنطن جددت عقدا بشأن القاعدة العسكرية الأميركية في قطر".


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