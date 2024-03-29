نتنياهو يوافق على عودة رئيس الموساد إلى الدوحة لمباحثات الصفقة

(MENAFN
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قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على عودة رئيس الموساد إلى الدوحة لمواصلة الجهود للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى.
ونقل موقع أكسيوس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله مسبقاً إن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على قطر في محادثات الأسرى، ويمكنها فعل المزيد.
وأضاف نتنياهو "أشعر بخيبة أمل كبيرة، لأن واشنطن جددت عقدا بشأن القاعدة العسكرية الأميركية في قطر".
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