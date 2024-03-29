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الافتاء توضح متى يجب اخراج الفدية لمن افطر في رمضان بعذر شرعي

3/29/2024 10:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوضحت دائرة الافتاء العام في دليلها المختصر لأحكام الصيام حول حالات يجب فيها اخراج الفدية لمن أفطر في نهار رمضان بعذر شرعي .
وقالت دائرة الافتاء في فتوى :" إذا كان العــذر مــن الأعذار الدائمــة كالمريــض بمــرض لا ُيرجــى برؤه منـه، وكالهـرم فتجـب عليـه الفديـة وهـي إطعـام مسـكين عـن كل يـوم مـن الأيام التـي أفطرهـا"
واضافت :" أما إن كان العـذر مـن الأعذار المؤقتة كالحيـض والنفـاس والمـرض غيـر الدائـم فيجـب فـي ذلـك القضاء لا غير .













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