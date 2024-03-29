الافتاء توضح متى يجب اخراج الفدية لمن افطر في رمضان بعذر شرعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أوضحت دائرة الافتاء العام في دليلها المختصر لأحكام الصيام حول حالات يجب فيها اخراج الفدية لمن أفطر في نهار رمضان بعذر شرعي .
وقالت دائرة الافتاء في فتوى :" إذا كان العــذر مــن الأعذار الدائمــة كالمريــض بمــرض لا ُيرجــى برؤه منـه، وكالهـرم فتجـب عليـه الفديـة وهـي إطعـام مسـكين عـن كل يـوم مـن الأيام التـي أفطرهـا"
واضافت :" أما إن كان العـذر مـن الأعذار المؤقتة كالحيـض والنفـاس والمـرض غيـر الدائـم فيجـب فـي ذلـك القضاء لا غير .
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