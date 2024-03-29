بالفيديو- المقاومة تنشر مشاهد جديدة من استهداف جنود الاحتلال في غزة
التاريخ
3/29/2024 10:10:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت كتائب القسام اليوم الجمعة مشاهد من استهداف مجموعة من جنود الاحتـلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خانيونس
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