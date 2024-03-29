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مقررة أممية: الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ مما يحدث في غزة

3/29/2024 10:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ مما يحدث في قطاع غزة.

واشارت ألبانيز -للإذاعة الوطنية الأميركية- إلى أنها ذهلت من تصريح الخارجية الأميركية ضدها واعتبرته "غير مسؤول".


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