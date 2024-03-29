مقررة أممية: الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ مما يحدث في غزة

مقررة أممية: الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ مما يحدث في غزة
التاريخ
3/29/2024 10:10:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ مما يحدث في قطاع غزة.
واشارت ألبانيز -للإذاعة الوطنية الأميركية- إلى أنها ذهلت من تصريح الخارجية الأميركية ضدها واعتبرته "غير مسؤول".
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