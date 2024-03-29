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صدمة في ليفربول وبايرن ميونيخ .. ألونسو سيبقى مدربا لليفركوزن الموسم القادم

3/29/2024 10:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


سيظل تشابي ألونسو في منصب المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في الموسم المقبل، حسبما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الجمعة. بعكس الترشيحات التي تحدثت عن انتقاله لتدريب نادي ليفربول
الإنجليزي أو بايرن ميونخ الالماني .

وكشفت الصحيفة الألمانية أنه سيتم تأكيد الخبر خلال مؤتمر صحفي سيعقد في وقت لاحق اليوم الجمعة، فيما ذكرت محطتا سكاي وسبورت 1 أيضا أن ألونسو لن يرحل عن ليفركوزن.

ويرتبط ألونسو بعقد مع ليفركوزن حتى ونيو 2026، لكن النجاح الذي حققه مع الفريق هذا الموسم، جعله محط اهتمام العديد من عمالقة كرة القدم الأوروبية مثل بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، وفقا لتقارير إخبارية.

تحت قيادة ألونسو، يتربع ليفركوزن على قمة ترتيب الدوري الألماني بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، حامل لقب المسابقة في المواسم الـ11 الأخيرة.

وحافظ ليفركوزن على سجله خاليا من الهزائم في 38 مباراة متتالية بجميع المسابقات هذا الموسم، وصعد للدور قبل النهائي في بطولة كأس ألمانيا ودور الثمانية في مسابقة الدوري الأوروبي.

يذكر أن لاعب الوسط السابق تولى تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022، عندما كان يتواجد في المركز السابع عشر بجدول ترتيب بوندسليجا.

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