الدوري الإنجليزي يستأنف منافساته غداً.. وقمة السيتي وأرسنال أبرز محطاته



يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منافساته غداً السبت، بعد فترة التوقف الدولي، وذلك بمباريات الجولة الـ30 والتي ستشهد لقاء مرتقبا في صراع الصدارة يجمع بين فريقي مانشستر سيتي وأرسنال على ملعب "الاتحاد" بعد غد الأحد.

ويدخل الفريقان هذه القمة، بطموح التقدم نحو الأمام وإعاقة المنافس خاصة قبل 8 جولات من نهاية المسابقة، في ظل منافسة ثلاثية على صدارة هذا الموسم مع وجود طرف ثالث هو ليفربول الذي سيلتقي برايتون ضمن منافسات هذه الجولة.

يتصدر أرسنال قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول الثاني بنفس الرصيد من النقاط، في حين يأتي مانشستر سيتي، حامل اللقب، ثالثاً برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة أقل من سابقيه.

وفي ظل هذا التقارب الشديد بين ثلاثي الصدارة، فإن فوز أي من طرفي لقاء القمة في هذه الجولة وخسارة الآخر، يعني تقدمه نحو المقدمة وتراجع الآخر، فيما يترقب ليفربول نتيجة المواجهة والتي سيكون التعادل فيها لمصلحته.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي تقابل مدربا الفريقين، جوار ديولا وأرتيتا في الدوري الإنجليزي الممتاز 8 مرات حتى الآن منذ أن انتقل أرتيتا إلى تدريب أرسنال.

كما يعرف الثنائي بعضهما البعض جيداً، حيث كان أرتيتا جزءاً أساسياً من فريق تدريب جوار ديولا في السيتي بين صيف 2016 وديسمبر 2019 قبل تولي تدريب أرسنال.

وسبق أيضا أن التقى الفريقان أيضاً مرتين في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومرة واحدة في كل من كأس الرابطة ودرع الاتحاد الإنجليزي.

من بين المواجهات الـ 8 التي جمعت السيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن تحت قيادة جوارديولا وأرتيتا، فاز مانشستر سيتي في 7 موجهات، وخسر في واحدة.

وستنطلق مباريات هذه الجولة يوم السبت، والذي يتضمن 7 مباريات على مدار اليوم، أولها ستكون مباراة نيوكاسل يونايتد مع وست هام يونايتد، ثم تشيلسي مع بيرنلي، وتوتنهام مع لوتون تاون، ونوتينجهام فوريست مع كريستال بالاس، وشيفلد يونايتد مع فولهام، وبورنموث مع ايفرتون، واستون فيلا مع وولفر هامبتون.

وتستكمل الجولة بإقامة 3 مباريات تجمع الأولى برينتفورد مع مانشستر يونايتد، والثانية بين ليفربول مع برايتون، والثالثة هي لقاء القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال.

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