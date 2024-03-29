227 لاعباً في دوري الاستدامة لرياضات الدفاع عن النفس

اختتم نادي الشارقة لرياضات للدفاع عن النفس، منافسات دوري الاستدامة لرياضات الدفاع عن النفس بمشاركة 227 لاعباً ولاعبة، وأقيمت البطولة وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي والخطة الاستراتيجية للنادي باستثمار الإمكانيات المتاحة لتعزيز أهداف التنمية الرياضية المستدامة لمواصلة النهوض بالمستوى الفني للاعبين، وذلك بإشراف رئيس مجلس إدارة النادي أحمد عبدالرحمن العويس بالعمل على تعزيز الريادة في التميز الرياضي.

وأشرف على المنافسات إدارة التدريب الرياضي وشملت رياضات الجودو والكاراتيه والتايكواندو وأقيمت في الصالة الرياضية لمدرسة الإبداع العلمي، وشهدت استكشاف عدد من المواهب المواطنة والارتقاء بالمستويين الفني والبدني للاعبين آخرين، وشهدت حضوراً واسعاً لأولياء الأمور والذين شاركوا في تكريم أبنائهم الفائزين ضمن مبادرة النادي «كرم ولدك» والتي تندرج ضمن مفاهيم الاستدامة في تأكيد الدور الفاعل للأسرة في بناء المجتمع الرياضي.

وبارك أحمد عبدالرحمن العويس للفائزين وللنجاح التنظيمي والتنافسي الذي حققته الدورة، ولما حققته من فوائد قيمة تؤكد حرص النادي على تعزيز الاستدامة في جميع الجوانب ومنها في استكشاف اللاعبين الموهوبين، فضلاً عن توفير فرص فنية للاستعداد للمنافسات المقبلة.

ونوه العويس إلى النادي ينفرد بأسلوب تنفيذ الدوري وفكرته وأهدافه، مع الحرص على استكماله طوال الموسم ووفر مجلس الإدارة بيئة مثالية ونموذجية لتحقيق أهدافه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز