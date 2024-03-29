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نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى مصر وقطر لإجراء محادثات حول غزة

3/29/2024 10:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن نتنياهو وافق على إرسال وفدين إلى مصر وقطر حيث يسعى مفاوضون من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء تحدث مع رئيسي جهازي المخابرات الإسرائيليين، شين بيت والموساد، و"وافق على أن يتوجه وفدان نيابة عنهما في الأيام المقبلة إلى الدوحة والقاهرة" مع تفويض للمضي قدما في المفاوضات.

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