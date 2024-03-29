جامع الشيخ زايد الكبير يستقبل 570,113 مرتاداً خلال النصف الأول من رمضان

استقبل جامع الشيخ زايد الكبير 570,113 مرتادا خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، منهم 164,704 مصلين، و194,978 زائرا، و210,431 مفطراً.

وبلغ عدد المصلين في صلاة العشاء والتراويح في جامع الشيخ زايد الكبير 102,419 مصلياً، في حين بلغ عدد المصلين في جامع الشيخ خليفة الكبير في مدينة العين خلال الفترة نفسها 77,233 مصليا، وبلغ عدد المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير في إمارة الفجيرة 50,456 مصليا.





( استعدادات خاصة لاستقبال العشر الأواخر )

ومع تزايد إقبال المصلين إلى الجامع خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عمل المركز على زيادة نقاط الاستعلامات المتحركة في أنحائه؛ لتلبية احتياجات المصلين والإجابة على استفساراتهم، وتوجيههم إلى المواقع، إضافة إلى رفع جاهزية البدالة، بمضاعفة عدد العاملين لتلقي المكالمات والرد على الاستفسارات التي تزداد بصورة ملحوظة خلال هذه الفترة، ويحيي الجامع شعائر صلاة التهجد في تمام الساعة 12:00 ليلاً، هذا كما تمت جدولة مواعيد زيارة الجامع خلالها، بحيث تنتهي عند الساعة 11:30 مساءً طوال أيام الأسبوع، خلال هذه الفترة.



ورفع المركز جاهزية الجامع لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان بتجهيز حوالي 1,500 سجادة لإكساء صحن الجامع، كما خصص 70 سيارة كهربائية لنقل المصلين من مواقف السيارات إلى قاعات الصلاة بالجامع، مع تحديد أولوية الاستخدام لكبار السن وأصحاب الهمم، إضافة إلى توفير 50 كرسيًا متحركا، و3,515 مقعداً مريحاَ للمصلين تم توزيعها في مختلف أنحاء الجامع، وتوفير سيارات إسعاف، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وحضور فريق الدفاع المدني.





( مواقف إضافية لسهولة الوصول خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل )



وبهدف تسهيل الدخول إلى الجامع وفر المركز 8,379 موقفا للمصلين، خصص منها 1,500 موقف للنساء في الجهة الشمالية، روعي فيها القرب من قاعات الصلاة المخصصة للنساء، كما خصص المركز 60 موقفًا لأصحاب الهمم، إضافة إلى 1,800 موقف إضافي، وفرها المركز للمصلين هذا العام بالتعاون مع الجهات المعنية، على شارع "الجامع الكبير" المحاذي للجامع مقابل "بوابة التعايش-رقم 7"، وفي كلٍ من مدينة زايد الرياضية، وفندق "إرث"، والمواقف المحاذية لواحة الكرامة، كما وفر المركز خدمة نقل المصلين بالحافلات بين تلك المواقف والجامع ذهابا وإيابًا، تسهيلاً لوصول جموع المصلين إلى الجامع لأداء صلاة التهجد، خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك.



وبهدف تسهيل مرور جموع المصلين إلى رحاب الجامع، أتاح المركز دخولهم عبر مداخل الجامع الأربعة: المدخل الرئيس للجامع، والمقابل لشارع الخليج العربي (بوابة السلام-رقم 6)، و(بوابة الرحمة-رقم 4) المقابلة لشارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وكلٍّ من (بوابة الإيمان-رقم 3)، و(بوابة التعايش- رقم7) المقابلتين لشارع الجامع الكبير، بالإضافة إلى المداخل المخصصة للمشاة من المصلين الذين سيتاح لهم الوصول إلى الجامع بكل سهولة ويسر وبما يضمن سلامتهم. ويمكن للمصلين الاستعانة بالخريطة المفصلة التي أعدتها إدارة المركز، للوصول إلى بوابات الدخول ومواقف السيارات والمصليات بسهولة ويسر.



ولضمان سلامة الجميع، وانسيابية المرور وسهولته، وتنظيم الدخول إلى الجامع والخروج منه، مع التدفق الكثيف للسيارات، عمل المركز على تكثيف دوريات المرور بالتعاون مع مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، واستعدت فرق العمل المكونة من موظفي المركز وفرق "مواقف" التابعة لمركز النقل المتكامل، للعمل على تنظيم المرور في الشوارع والمواقف الداخلية للجامع، لضمان سلامة وسهولة مرور المصلين.



( 960,431 وجبة إفطار وزِّعَت ضمن مشروع "ضيوفنا الصائمون" )



وخلال شهر رمضان المبارك واصل مركز جامع الشيخ زايد الكبير تنفيذ مشروع "ضيوفنا الصائمون" الذي يتم من خلاله توزيع وجبات الإفطار يوميًا، في رحاب الجامع والمدن العمالية، عن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - إحياءً لسيرته العطرة بالعطاء، وذلك بالتعاون مع فندق إرث - أبوظبي، وبلغ عدد وجبات الإفطار التي وزعت ضمن المشروع في النصف الأول من الشهر الفضيل 960,431 وجبة إفطار، منها 210,431 وجبة إفطار وزعت في رحاب الجامع، في حين بلغ عدد الوجبات التي وزعت على المدن العمالية بالتنسيق المباشر مع المناطق الاقتصادية المتخصصة "زونزكورب" في إمارة أبوظبي خلال الفترة نفسها حوالي 750,000 وجبة إفطار.



( نتطوع شكرا لعطاء الوطن )



وضمانًا لتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات للمصلين؛ ضاعف المركز أعداد المتطوعين، لتصل إلى ما يزيد عن 580 متطوعًا، يعملون بصورة منظمة ومتكاملة لتقديم أفضل الخدمات للمصلين لأداء صلاتهم في خشوع ويسر، لتضم تلك الأعداد جميع موظفي المركز في مختلف التخصصات؛ للعمل -بعد ساعات عملهم ومناوباتهم الرسمية - إلى جانب متطوعي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق (أبشر يا وطن) التطوعي ورجال الشرطة، والمسعفين ورجال الدفاع المدني، وموظفي الدعم، وذلك ضمن فرق عمل تضمن توفير الخدمات والتسهيلات لمرتادي الجامع من مصلين وزوار، بمعايير عالية، على مدار الساعة.

وعمل المركز على نشر جدول قراء الليالي العشر الأواخر من الشهر الفضيل، إضافة إلى نشر مستجدات المركز والخريطة الخاصة بالوصول إلى بوابات الدخول ومواقف السيارات والمصليات

على حسابه في موقع إنستغرام: szgmc_ae@.

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