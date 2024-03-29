رفض ولداه قص شعرهما .. فأطلق الرصاص على نفسه

شهدت منطقة فاراناسي بولاية أوتار براديش الهندية، حادثة مؤلمة عندما اتخذ غضب أحد الآباء منحى مأساويًا محاولاً الانتحار بإطلاق الرصاص على نفسه لأن ابنيه رفضا قص شعرهما.

وأطلق شيف براكاش سينغ، البالغ من العمر 40 عاماً، الرصاص على نفسه بعدما طالب ولديه ساتيا (18 عاما) وشوبهام (16) عاما)، بقص شعرهما. ومع ذلك، عند عودته إلى منزله في وقت لاحق من ذلك اليوم، وجد أن ابنيه لم يمتثلا لطلبه ما أدى إلى ارتفاع حدة النقاش فدخل الأب حزيناً إلى غرفته لرفض ابنيه الانصياع لأوامره، وفقا لموقع news9live.

وبحسب المعلومات فإن شيف براكاش انزوى إلى غرفته بعد تصاعد الخلاف، وبعد ذلك بوقت قصير، سمع صوت إطلاق نار، فهرع أفراد الأسرة إلى مكان الحادث ليجدوا الأب ملقى مصابًا وغارقاً في بركة من الدماء، فتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى حيث لا يزال في حالة حرجة.

وبمباشرة التحقيقات، عثرت الشرطة على مسدس مرخص وخمسة خراطيش في مكان الحادث، كما تم العثور على خرطوشة إضافية عيار 32.

وقال رئيس مركز الشرطة "يبدو أن الأمر يتعلق بنزاع عائلي، لكننا نجري تحقيقا شاملاً، سوف نحصل على اعترافات الأب بمجرد أن يستعيد وعيه".

وأكدت زوجة شيف براكاش إهمال ابنيه وعدم إطاعة أوامر والدهما بقص شعرهما، وقالت: ابناي لم يقصا شعرهما، ما دفع زوجي إلى الى الإقدام على إطلاق الرصاص على نفسه.

وأكد الأطباء المعالجون للأب أن حالته حرجة لكننا نأمل في شفائه.



