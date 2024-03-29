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وصل الصوت حد الجيران.. داني ألفيس يحتفل بخروجه من السجن

3/29/2024 9:16:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سهر داني ألفيس، الدولي البرازيلي السابق، حتى الـ 5 من صباح اليوم التالي للاحتفال بخروجه من سجن "براينز 2" في برشلونة.

وبدأت متاعب ألفيس القانونية في يناير من 2023 حينما تم إلقاء القبض عليه بتهمة اغتصاب امرأةٍ في أحد الملاهي الليلية في مدينة برشلونة.

ولم ينل ابن الـ 40 عاما حريته سوى أثناء الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد اضطراره إلى تكبّد كفالةٍ كبيرةٍ بلغت قيمتها مليون يورو.

وكانت المحكمة قد اتخذت عددا من التدابير الاحترازية ضد ألفيس لضمان عدم هروبه من إسبانيا، وعلى رأسها مصادرة جواز سفره.

واستغل ألفيس إطلاق سراحه ليحتفل بعيد ميلاد والده في أحد مطاعم مدينة برشلونة، حيث حقق النجم رغبته في تناول شطائر البرجر، كما نقل موقع "سبورتس بريف" الرياضي.

وعاد ابن ولاية باهيا بعد ذلك إلى قصره الفاخر، والذي تصل قيمته إلى 4.5 مليون جنيها استرلينيا، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

واستكمل ألفيس الاحتفالات بمعية أصدقائه حتى الساعة الـ 5 صباحا.

وكان الجيران قد سمعوا أصوات الموسيقى الصاخبة وهي تستمر في الانبعاث من منزله حتى ساعات الصباح الأولى، بحسب تقريرٍ لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

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