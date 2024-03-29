مدرب سبورتنغ لشبونة أبرز المرشحين لخلافة كلوب في ليفربول

زعمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن الألماني، قرر الاستمرار مع فريقه بعد انتهاء موسم 2023-2024 الجاري.

ويعد ألونسو أحد أبرز المرشحين لتولي الإدارة الفنية في بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي.

وفي الوقت الذي يبحث فيه بايرن ميونخ عن طي صفحة الإخفاقات مع توماس توخيل، مديره الفني الحالي، فإن ليفربول يريد استكمال حقبة النجاحات مع يورجن كلوب، والذي سيترجل عن منصبه بحلول الصيف.

وادّعت "ديلي ميل" بأن ألونسو أجاب على اهتمام ليفربول، فريقه السابق كلاعبٍ خلال الفترة ما بين 2004 و2009، بالرفض.

وأكدت الصحيفة على أن صاحب المباريات الدولية الـ 114 والأهداف الـ 16 بشعار المنتخب الإسباني يرغب في المكوث مع باير ليفركوزن.

وكتبت "ديلي ميل" بهذا الصدد، "هذه القنبلة الصادمة تجعل روبين أموريم، المدير الفني لسبورتنغ لشبونة البرتغالي، أبرز المرشحين حاليا (لقيادة ليفربول)".

وتضم قائمة المرشحين في "استاد آنفيلد" بعض الأسماء الأخرى، مثل روبيرتو دي زيربي، المدير الفني لبرايتون ألبيون الإنجليزي.

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