سلطته بدأت في التلاشي.. باريس يضحي بأحد موظفيه بسبب مبابي

تتوقع صحيفة "آس" الإسبانية أن تصبح أيام لويس كامبوس، المستشار الرياضي لكرة القدم في باريس سان جيرمان الفرنسي، معدودةً في النادي.

وكان كامبوس قد التحق بباريس سان جيرمان في يونيو 2022، حيث تولى مسؤولية الإدارة الرياضية، والصفقات، بالإضافة إلى تقييم أداء الفريق الأول.

ولفتت "آس" إلى أن التعاقد مع كامبوس جاء نسبيا بسبب قربه الشخصي من كيليان مبابي، أبرز النجوم في "استاد بارك دي برانس".

وأوضحت الصحيفة بأن المستشار الرياضي "تمتع بالقوة المطلقة في موسمه الأول في باريس سان جيرمان"، في إشارةٍ إلى موسم 2022-2023 المنصرم.

ولكن الموسم جاء متعثرا ومتقلبا على مستوى العروض والنتائج، خصوصا مع إخفاق كامبوس في تحقيق رغبة ناصر الخليفي، مالك النادي، في تعيين زين الدين زيدان على رأس الإدارة الفنية.

وأكدت "آس" على أن "سلطة كامبوس بدأت في التلاشي بعد ذلك".

ويعود جزءٌ من استياء الإدارة القطرية من الرجل البرتغالي إلى علاقته الطيبة بمواطنه جورجي مينديز، وكيل الأعمال الشهير، والعدد الكبير من الصفقات التي عقداها لصالح باريس سان جيرمان.

ومع الوقت، أصبح كامبوس بعيدا عن الفريق في باريس سان جيرمان، وفقد تأثيره في النادي العاصمي، بحسب ما كتبت "آس".

ولكن النقطة السوداء الأكبر في سجل كامبوس هو فشله في حمل مبابي على تجديد عقده، والذي سينتهي بنهاية موسم 2023-2024 الجاري.

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