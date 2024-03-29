سلطته بدأت في التلاشي.. باريس يضحي بأحد موظفيه بسبب مبابي

(MENAFN
- Al-Bayan)
تتوقع صحيفة "آس" الإسبانية أن تصبح أيام لويس كامبوس، المستشار الرياضي لكرة القدم في باريس سان جيرمان الفرنسي، معدودةً في النادي.
وكان كامبوس قد التحق بباريس سان جيرمان في يونيو 2022، حيث تولى مسؤولية الإدارة الرياضية، والصفقات، بالإضافة إلى تقييم أداء الفريق الأول.
ولفتت "آس" إلى أن التعاقد مع كامبوس جاء نسبيا بسبب قربه الشخصي من كيليان مبابي، أبرز النجوم في "استاد بارك دي برانس".
وأوضحت الصحيفة بأن المستشار الرياضي "تمتع بالقوة المطلقة في موسمه الأول في باريس سان جيرمان"، في إشارةٍ إلى موسم 2022-2023 المنصرم.
ولكن الموسم جاء متعثرا ومتقلبا على مستوى العروض والنتائج، خصوصا مع إخفاق كامبوس في تحقيق رغبة ناصر الخليفي، مالك النادي، في تعيين زين الدين زيدان على رأس الإدارة الفنية.
وأكدت "آس" على أن "سلطة كامبوس بدأت في التلاشي بعد ذلك".
ويعود جزءٌ من استياء الإدارة القطرية من الرجل البرتغالي إلى علاقته الطيبة بمواطنه جورجي مينديز، وكيل الأعمال الشهير، والعدد الكبير من الصفقات التي عقداها لصالح باريس سان جيرمان.
ومع الوقت، أصبح كامبوس بعيدا عن الفريق في باريس سان جيرمان، وفقد تأثيره في النادي العاصمي، بحسب ما كتبت "آس".
ولكن النقطة السوداء الأكبر في سجل كامبوس هو فشله في حمل مبابي على تجديد عقده، والذي سينتهي بنهاية موسم 2023-2024 الجاري.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN29032024000110011019ID1108036674
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.