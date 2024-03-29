واجب التطوعية تستذكر إرث زايد والاستدامة بمجلسها الرمضاني الثاني

نظمت جمعية واجب التطوعية المجلس الرمضاني الثاني، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، وتم استذكار نهج وإرث القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال الاستدامة، تحت عنوان "زايد والاستدامة". وذلك برعاية وحضور معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية في مجلس المشرف بأبوظبي، واستضافة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، إلى جانب حضور الشيخ خالد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ محمد بن ركاض العامري، والشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، ونخبة من الضيوف والإعلاميين.

وأدار الجلسة الرمضانية، الإعلامي حامد المعشني، وتم التركيز على عدد من المحاور أبرزها مفهوم الاستدامة استنادا لرؤية الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وكيف تبنى هذا المفهوم كجزء من تطوير دولة الإمارات، وأبرز المشاريع التي أطلقها لتعزيز الطاقة والبيئة والمياه، والجوائز العالمية والأوسمة التي نالها الشيخ زايد لدوره البارز في حماية البيئة والحفاظ عليها، وكيف ساهمت جائزة زايد للاستدامة في حث العالم على تبني المشاريع المستدامة.

وقال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان: "إن المحافظة على البيئة، والسعي لتحقيق استدامتها، وصونها للأجيال المقبلة، كانت تشكل حيزا كبيرا من فكر وعمل الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والتي ترجمتها القيادة الرشيدة في الدولة إلى سياسات واستراتيجيات هادفة، أثمرت عن الكثير من الإنجازات، وأصبحت مصدرا للخير للوفير التي تؤسس لمستقبل مستدام"، مؤكدا على أن "زايد الخير" كان ولا يزال مصدر إلهام وعطاء لجميع الخطط والمبادرات الوطنية التي تم توظيفها في مجال الاستدامة، مما انعكس ذلك على مكانة الإمارات التي تبوأت في عهده، طيب الله ثراه، وأبنائه من بعده "حفظهم الله"، مرتبة متقدمة في الحفاظ على الأصالة والحداثة المستدامة، منوها في الوقت ذاته إلى قائمة طويلة من الأوسمة والجوائز التي عكست حجم التقدير العالمي للراحل الكبير وجهوده في مجال البيئة.

ومن جهته، قال زكي نسيبة: "لقد أدرك المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد، طيب الله ثراه، منذ تأسيس الاتحاد أهمية تعزيز الاستدامة مع بناء الإنسان، ففتح أمام المواطنين كل أبواب العلم والتعلم، وسخّر جميع الإمكانات لرفعة الوطن وازدهاره في مجال الاستدامة، ووفر الحياة الكريمة لأبناء الوطن، وسانده في ذلك الآباء المؤسسين، والشعب المخلص والواثق في قيادته الحكيمة ورؤيتها المستقبلية"، مشيرا إلى أن نجاح الإمارات في مجال الاستدامة، يعود للشيخ زايد، طيب الله ثراه، ولأبنائه من بعده "حفظهم الله"، الذين يواصلون بناء النهج الوطني الراسخ لمسيرة القائد المؤسس، الذي أعطى بلا حدود، وسخّر حكمته وإمكاناته لخدمة وإسعاد شعبه، ووضع الإنسان الإماراتي محور تفكيره، وحفّزهم على الاهتمام بالبيئة.



وأضاف: "وقد شهدنا جميعا كيف تحوّلت الإمارات بصحاريها وكثبانها الرملية إلى قصص نجاح مؤثرة، نافست دول العالم في التقدم والرخاء والاستدامة".

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