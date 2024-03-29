مدير فريق مرسيدس في فورمولا-1 يطمع في ضم فيرستابن خلفا لهاميلتون

يرى توتو فولف، مدير فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، أن السائق الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في المواسم الثلاثة الأخيرة، هو الأنسب لخلافة البريطاني لويس هاميلتون، الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي للانضمام لفريق فيراري.

وقال فولف في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز أستراليا": "سنكون بحاجة لضم سائق جديد، مرسيدس الوحيد الذي لديه مكان شاغر بين الفرق الكبرى".

وعندما سئل بشكل مباشر عما إذا كان فيرستابن هو خياره الأول لخلافة هاميلتون، أجاب فولف "نعم، يمكنكم رؤية المستويات التي يقدمها. لكنني لا أريد استبعاد السائقين الآخرين أيضا".

وأضاف: "هناك بعض الخيارات المثيرة للاهتمام بالفعل بالنسبة لنا، بدءا من المواهب الشابة وحتى بعض النجوم المخضرمين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة".

وفاجأ هاميلتون، بطل العالم السابق 7 مرات، عالم فورمولا-1 عندما أعلن الشهر الماضي أنه قرر الرحيل لفريق فيراري في العام القادم، بعد أن أمضى أكثر من عقد مع مرسيدس.

أكد فولف: "بقدر ما فوجئنا بقرار لويس بهذه السرعة، فأنا الآن أريد حقا أن أحصل على وقتي".

أشار فولف إلى أنه من المرجح أن يتم اتخاذ قرار بشأن السائق الذي سيزامل البريطاني جورج راسل في مرسيدس خلال الموسم المقبل "في الصيف"، لكنه أوضح أن "ذلك لن يحدث في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة أو نحو ذلك. أريد الاستمرار في مراقبة السوق".

وفرض فيرستابن وفريقه ريد بول سيطرته على فورمولا -1في السنوات الأخيرة، بعدما حصل على لقب بطولة العالم في فئة السائقين بدءا من عام 2021.

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