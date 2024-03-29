حشر آل مكتوم يكرّم رجل الأعمال شيام بهاتيا بجائزة البصمة الرياضية

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كرّم سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام رجل الأعمال شيام بهاتيا، وهو أحد أكبر مشجعي لعبة الكريكت على مستوى العالم، بجائزة "البصمة الرياضية" المُقدّمة سنوياً من "مجلس دبي الرياضي" بالتعاون مع مؤسسة "وطني الإمارات" ضمن جائزة "وطني الإمارات للعمل الإنساني".

وأكد "مجلس دبي الرياضي" أن هذه الجائزة تأتي تعبيراً عن تقدير دولة الإمارات لكل جهد من شأنه تعزيز قطاع الرياضة، وبادرة ثناء وعرفان لما قدمه شيام بهاتيا من خدمات للقطاع الرياضي في الدولة ومن أبرزها إنشاء أكبر متحف للكريكت على مستوى العالم في دبي، متضمناً مقتنيات نادرة ومهمة من تاريخ الكريكت العالمي، وكذلك لجهوده ومساهماته الخيرية في المجال الرياضي بتشجيعه التميز في لعبة الكريكت في دولة الإمارات من خلال حفل توزيع جوائز سنوي يكرّم فيه أفضل اللاعبين واللاعبات، والحكّام، بجوائز نقدية وتذكارية ويتم تقديم الجوائز السنوية للفائزين من قبل كبار نجوم اللعبة ومعظمهم من الفائزين بكأس العالم للكريكت، إضافة إلى حرص بهاتيا على لقاء وتكريم لاعبي الكريكت الناشئين المميزين من مختلف دول العالم وتقديم المنح الدراسية لهم، كذلك إنشائه لمؤسسة "Cricket for Care" الخيرية التي يتم من خلالها دعم لاعبي الكريكت الأقل حظاً مادياً في العالم.

متحف دبي للكريكت

تم افتتاح متحف كريكت العالمي في دبي – في العام 2010، ويعد مقصداً للزوار والهواة ونجوم اللعبة حول العالم، إذ يضم مئات الحقائب والكرات والمضارب التي تحمل توقيع وإهداء كبار نجوم اللعبة في العالم إضافة إلى مقتنيات تذكارية لهم وكذلك من البطولات العالمية الكبرى ليشكل المتحف رحلة عبر تاريخ لعبة الكريكت العالمية، كونه يضم كل ما يرغب عشاق اللعبة في معرفته عنها، فيما حظي المتحف بزيارة كبار نجوم اللعبة من حول العالم، والذين أهدوه بدورهم تذكارات من لحظات خاصة في حياتهم المهنية.

وتضم المكتبة الموجودة في المتحف كتباً نادرة يتجاوز عمرها الــ 100 عام، إذ يعود إصدار بعضها إلى العام 1850، وتضم المكتبة أيضاً أثقل كتاب في العالم حيث يبلغ وزنه 25 كيلوغراماً وتم إصداره في العام 1983، وعدداً كبيراً من الكتب والمجلات المتنوعة تم إصدارها من مختلف أنحاء العالم.

عطاء وتقدير

يتم منح جائزة البصمة الرياضية ضمن جوائز "وطني الإمارات للعمل الإنساني" حيث تمت إضافة هذه الفئة في الدورة السابعة للجائزة من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني ودعم روح العطاء للمجتمع من خلال الرياضة، وكذلك تعزيز مكانة العمل الاجتماعي التطوعي في القطاع الرياضي، وتتم سنوياً دعوة المؤسسات الرياضية والمجتمعية والأفراد لتقديم ترشحهم للفوز بالجائزة وفق محور التنافس "مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي"، الذي يشمل المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي على القطاع الرياضي.

وأكد مجلس دبي الرياضي أهمية مشاركة الرياضيين وعشّاق الرياضة وأصحاب الأيادي البيضاء في تأكيد قيم العطاء وتعزيز دور الرياضة في نشر مفاهيم العمل الخيري والإنساني والتطوعي، داعياً المؤسسات الرياضية والمجتمعية وكذلك أفراد المجتمع لتقديم ترشيحاتهم للجائزة ضمن محور التنافس "مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي"، الذي يشمل المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي على القطاع الرياضي.

مسيرة التكريم

كرّمت جائزة "البصمة الرياضية" العديد من الشخصيات العالمية في مجال الرياضة على مستوى العالم، حيث فاز بالنسخة الأولى من جائزة البصمة الرياضية مجموعة "لاند مارك" التجارية الكبرى تقديراً لدورها في التوعية بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وفازت شركة "نخيل" بالنسخة الثانية من الجائزة بفضل مبادراتها المستمرة لتعزيز أسلوب حياة متوازن للمجتمع من خلال توفير المرافق الرياضية العصرية التي تعد جزءاً أساسياً في مجتمعات نخيل، وفازت مجموعة "الخيّاط للاستثمار " بالنسخة الثالثة من الجائزة لمبادراتها في نشر ممارسة الرياضة في المجتمع وتقديم المعدات والأجهزة الحديثة لتحقيق ذلك الهدف.

وذهبت الجائزة في نسختها الرابعة الى نجم الكرة العالمية الفرنسي مامادو ساكو اللاعب السابق في أهم الأندية الأوروبية، تقديراً لجهوده ضمن مبادرته الخيرية التي أسسها لدعم المحتاجين وتشييد الملاعب في أفريقيا ودعم المؤسسات الخيرية ذات النفع العام ومن بينها مؤسسة "نور دبي"، حيث سخّر علاقاته الطيبة مع اللاعبين العالميين والمؤسسات العامة ونجوميته لجمع المال لدعم المشاريع الخيرية والمحتاجين في المجال الرياضي والإنساني حول العالم.

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