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«طرق دبي» توزّع المير الرمضاني على 2520 مستفيداً

3/29/2024 9:16:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استفاد 2520 شخصاً من مبادرة المير الرمضاني لهذا العام 1445 هجرية / 2024 ميلادية، التي نظمتها هيئة الطرق والمواصلات بمناسبة (يوم زايد للعمل الإنساني) الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، احتفاءً بالذكرى العطرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأياديه البيضاء في إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاجين وتجسيداً لقيم البذل والعطاء والإحسان لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستهدف هذه المبادرة الإنسانية الأسر المتعففة في مختلف مناطق الإمارة، والمبادرة عبارة عن توزيع عدد (630) بطاقة نول معبأة مسبقا، وذلك بمشاركة قيادات في الهيئة واللجنة النسائية فيها و58 متطوعاً من داخل الهيئة وخارجها قضوا 116 ساعة تطوّع لتنفيذ هذه المبادرة وأسهموا في توفير (34) ألفاً و(800) درهمٍ بفضل عملهم التطوعي للهيئة.

وقد نفّذ المشاركون في مبادرة (المير الرمضاني) جولات ميدانية شملت الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود في مناطق عدة من الإمارة.
وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الأسر المتعففة ودعمها معنوياً ومادياً من خلال الوصول إلى منازلهم وإهدائهم بطاقات نول، التي تستخدم لدفع قيمة المشتريات في عدد من محلات التجزئة المُسجّلة في نظام تطبيق الدفع نول، كما وتهدف المبادرة إلى تعزيز التسامح والتعاون بين الأفراد وتشجيع الشباب على التطوع ومساندة الأسر المحتاجة لتوفير احتياجات الشهر الكريم.

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحرصُ سنوياً على الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل بإعداد وتنفيذ مبادرات مجتمعية تستهدف الموظفين وأصحاب الهمم والأسر من ذوي الدخل المحدود والسائقين والعمال، من أجل إسعادهم ومشاركتهم فرحة الشهر الفضيل.

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