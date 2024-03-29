بايرن يفتقد نوير أمام دورتموند في الدوري الألماني





يفتقد بايرن ميونخ جهود حارس مرماه المخضرم مانويل نوير في لقائه المرتقب غدا السبت أمام ضيفه وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، في قمة مباريات المرحلة الـ27 لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وقال توماس توخيل، مدرب بايرن، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة "مانويل نوير سيغيب عن اللقاء. أليكس بافلوفيتش غير جاهز للأسف أيضا. رفاييل جيريرو أيضا لم يرجع إلينا بعد. وساشا بوي أصيب هذا الأسبوع. هؤلاء الأربعة خارج مواجهة دورتموند".

تعرض نوير لإصابة في العضلة المقربة أثناء وجوده مع المنتخب الألماني مؤخرا مما أدى لاستبعاده من مباراتي الفريق ضد منتخبي فرنسا وهولندا الوديتين، ومن المتوقع أن يحرس زفين أولريتش عرين الفريق غدا في ملعب (أليانز أرينا).

وكشف توخيل "الأمر لا يتعلق بالمخاطرة. الألم ببساطة قوي للغاية. نأمل أن يكون أسبوع كافيا وسيكون في حراسة المرمى ضد هايدنهايم".

في المقابل، تدرب المهاجم الإنجليزي المحنك هاري كين، هداف بوندسليجا هذا الموسم، مع الفريق مجددا، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم خلال حضوره مع منتخب بلاده في فترة الأجندة الدولية، ليغيب على اثرها عن فريق (الأسود الثلاثة) أمام منتخبي البرازيل وبلجيكا وديا.

في هذه الأثناء، سيعود الجناحان كينجسلي كومان وسيرج نابري إلى تشكيلة بايرن في المباراة.

كشف توخيل: "هاري تدرب بشكل كامل مع الفريق أمس الخميس، وتتحسن أموره كل يوم. كل شيء أصبح على ما يرام، وسيلعب المباراة".

وتبدو حظوظ بايرن ضئيلة في الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني للموسم الـ12 على التوالي، في ظل تواجده حاليا في المركز الثاني بفارق 10 نقاط خلف باير ليفركوزن (المتصدر)، مع تبقي 8 مراحل فقط على نهاية المسابقة.

واختتم توخيل تصريحاته قائلا "لن يحدث تغيير في الجدول. لكن يمكننا الفوز بتلك المواجهة الكلاسيكية. إنها مباراة عاطفية ومهمة في الدوري الألماني في ظل تاريخ المنافسة الطويل بين الناديين".

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