30.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في فبراير

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قوية خلال تداولات شهر مارس الجاري بقيمة جاوزت 30.7 مليار درهم.

وتوزعت السيولة خلال شهر مارس بواقع 21.07 مليار درهم في سوق أبوظبي و9.6 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 9.4 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 481.3 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.574 تريليون درهم بنهاية شهر مارس الجاري، موزعة بواقع 2.844 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و730.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأنهي مؤشر "فادكس 15" تداولات شهر مارس عند مستوى 9087.53 نقطة، وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بالغاً نحو 9228.09 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوي 4246.27 نقطة.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من تداولات سوق أبوظبي خلال مارس بنحو 4.55 مليار درهم ليقفل عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 1.8 مليار درهم، ثم "أي آند" 1.37 مليار درهم و"أبوظبي الأول" 1.15 مليار درهم و"الدار العقارية" 1.1 مليار درهم.

وتصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط في سوق دبي جاذباً نحو 1.65مليار درهم، ثم "دبي الإسلامي" بسيولة 850.6 مليون درهم، تلاه "المشرق" 782.1 مليون درهم، و"إعمار للتطوير" 776.6 مليون درهم، و"باركن" بـ 741.6 مليون درهم.

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