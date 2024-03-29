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ضبط متسول بحوزته 6288 ديناراً في اربد

3/29/2024 9:06:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضبطت مديرية مكافحة التسول من خلال مكتب الشمال في محافظة اربد ، أمس الخميس، متسوّل بحوزته مبلغ مالي 6288 دينار، وفق بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن مديرية الاعلام والاتصال، إنه جرى تحويله الى الجهات المختصة، لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
وبينت أن المتسوّلين يلجأون خلال شهر رمضان الفضيل الى استعطاف المواطنين، وايهامهم باصابتهم بأمراض والتظاهر بصعوبة ظروفهم المالية، وابتكارهم لأشكال وأساليب مختلفة لخداع الناس.
وأهابت الوزارة بالمواطنين بعدم التعاطف مع ممتهني التسول بهدف الحد من هذه الظاهرة وتقليل انتشارها بين أفراد المجتمع، كما شددت على أهمية عدم التعاطي مع هؤلاء المتسولين وتوجيه مساعداتهم إلى الجهات الخيرية العاملة في المملكة لضمان وصول المساعدة إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، مؤكدة على أن الوعي بخطورة هذه الظاهرة يساهم في الحد منها.
ودعت المواطنين الى الابلاغ عن أية حالات تسوّل في كافة مناطق المملكة، من خلال الاتصال على الخط الساخن وتطبيق الواتس آب الخاص بمكافحة التسوّل على الرقم (0793344330)، ليصار إلى ضبطهم بالتعاون مع الجهات الرسمية الشريكة، من خلال الكوادر المنتشرة على مدار الساعة في كافة أنحاء المملكة.













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