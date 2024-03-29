ضبط متسول بحوزته 6288 ديناراً في اربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضبطت مديرية مكافحة التسول من خلال مكتب الشمال في محافظة اربد ، أمس الخميس، متسوّل بحوزته مبلغ مالي 6288 دينار، وفق بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن مديرية الاعلام والاتصال، إنه جرى تحويله الى الجهات المختصة، لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
وبينت أن المتسوّلين يلجأون خلال شهر رمضان الفضيل الى استعطاف المواطنين، وايهامهم باصابتهم بأمراض والتظاهر بصعوبة ظروفهم المالية، وابتكارهم لأشكال وأساليب مختلفة لخداع الناس.
وأهابت الوزارة بالمواطنين بعدم التعاطف مع ممتهني التسول بهدف الحد من هذه الظاهرة وتقليل انتشارها بين أفراد المجتمع، كما شددت على أهمية عدم التعاطي مع هؤلاء المتسولين وتوجيه مساعداتهم إلى الجهات الخيرية العاملة في المملكة لضمان وصول المساعدة إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، مؤكدة على أن الوعي بخطورة هذه الظاهرة يساهم في الحد منها.
ودعت المواطنين الى الابلاغ عن أية حالات تسوّل في كافة مناطق المملكة، من خلال الاتصال على الخط الساخن وتطبيق الواتس آب الخاص بمكافحة التسوّل على الرقم (0793344330)، ليصار إلى ضبطهم بالتعاون مع الجهات الرسمية الشريكة، من خلال الكوادر المنتشرة على مدار الساعة في كافة أنحاء المملكة.
MENAFN29032024000208011052ID1108036628
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.