مصر تعلن عن هزة أرضية قوية في البلاد

MENAFN - Al Wakeel News)قال القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر طه رابح، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت اليوم الجمعة، هزة أرضية قوية.



وأوضح أنه تم رصد الهزة الأرضية في الساعة الـ9 و12 دقيقة و47 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بقوة 5,7 درجة على مقياس ريختر على بعد 855 كيلومترا شمال مرسى مطروح وتقع جنوب اليونان.



وأكد رابح، في بيان أصدره المعهد اليوم الجمعة، أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يحدث أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.



وأشار إلى بيانات الهزة حيث وقعت على خط عرض 37,40 درجة شمالا وخط طول 21,50 درجة شرقا وعلى عمق 25 كم.



وكان مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي قد أفاد بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في جنوب اليونان.



وأضاف أن مركز الهزة وقع على عمق 17 كيلومترا وعلى بعد 122 كيلومترا جنوب غربي مدينة باترا اليونانية التي يقطنها نحو 168 ألف نسمة.

ولم ترد أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة.



اليوم السابع