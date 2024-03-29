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الاحتلال يعلن إصابة 4 ضباط وجنود في معارك غزة خلال 24 ساعة

3/29/2024 9:06:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 4 ضباط وجنود في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.


وكان الإحتلال قد اعلن بوقت مسبق من اليوم إصابة 61 جنديا في معارك قطاع غزة منذ الأحد الماضي.


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