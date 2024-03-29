الاحتلال يعلن إصابة 4 ضباط وجنود في معارك غزة خلال 24 ساعة

الاحتلال يعلن إصابة 4 ضباط وجنود في معارك غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
3/29/2024 9:06:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 4 ضباط وجنود في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وكان الإحتلال قد اعلن بوقت مسبق من اليوم إصابة 61 جنديا في معارك قطاع غزة منذ الأحد الماضي.
MENAFN29032024000208011052ID1108036626
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.