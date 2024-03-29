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لعلاج ارتفاع ضغط الدم .. تناول هذه المكسرات يوميا في رمضان

3/29/2024 9:06:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يشتهر شهر رمضان بمكسرات متنوعة، تمثل أنواع منها أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لأنها تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.
مكسرات تخفض ضغط الدم المرتفع


1- الكاجو
يلعب الكاجو دورًا كبيرًا في خفض ضغط الدم المرتفع، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من معدن البوتاسيوم، الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب وتنظيم ضرباته وخفض الصوديوم بالجسم.


2- الفستق
يقل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند تناول الفستق، لأنه يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.


3- اللوز
يتميز اللوز باحتوائه على ألفا توكوفيرول، وهي مادة تساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، خاصةً عند الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عامًا.


الكونسلتو


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