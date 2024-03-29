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سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تقدم خدمة توصيل الهواتف الذكية من مراكز الصيانة للزبائن خلال الشهر الفضيل

3/29/2024 8:09:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أطلقت شركة "سامسونج إلكترونكس المشرق العربي" خدمة توصيل الهواتف الذكية التي يتم إصلاحها لدى الشركة خلال شهر رمضان، مجاناً للزبائن في كل من عمّان، والزرقاء، وإربد، وذلك من مراكز الصيانة التابعة لها.


وتقدم الشركة خدمتها يومياً بعد الإفطار من الساعة 09:00 مساءً حتى منتصف الليل، وذلك لغاية 08 نيسان المقبل، هادفة لتسهيل حياة الزبائن في شهر رمضان، ولضمان عدم هدر الوقت والجهد على الطريق، والاستفادة منهما في نشاطات أخرى.


وللاستفادة من الخدمة التي تحمل شعار "اترك موبايلك في الصيانة بالنهار وإحنا بنوصلّك إياه مجاناً بعد الإفطار"، سيكون على الزبائن إيصال هواتفهم الذكية التي بحاجة للصيانة والإصلاح لأقرب مركز صيانة خلال ساعات العمل الرسمية، ليتم تسليمهم إياها بعد إصلاحها من قبل الشركة.


وتأتي الخدمة بنسختها لموسم رمضان 2024، في أعقاب النجاح الذي حققته في النسخ السابقة، خاصة في ظل تقديمها وفقاً لأعلى معايير الجودة والسرعة على يد فريق الشركة الفني المدرب والمؤهل لتلبية احتياجات.


ولمعرفة المزيد يرجى التواصل مع خدمة العملاء عن طريق رقم الواتساب 0797777421 والذي يمكن الوصول اليه عبر الرابط أو التواصل على الرقم: 065777444.


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