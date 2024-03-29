تغير التوقيت على الهواتف النقالة تربك الأردنيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصاب خلل فني بعض الهواتف النقالة اليوم الجمعة بتغير توقيت الساعة دون تدخل من المستخدمين.
وقال بعض المستخدمين بحسب رصد "الوكيل الإخباري" إنهم واجهوا مشكلة تقديم الساعة على معظم أجهزة الأندرويد دون تدخل منهم.
وكما جرت العادة فقد غيرت هواتف نقالة، التوقيت تزامنا مع موعد التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة.
وكان مجلس الوزراء قرر تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي طوال العام في شهر تشرين الاول من عام 2022.
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