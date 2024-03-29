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أسعار الذهب عالميا تسجل أعلى مستوى في 3 سنوات

3/29/2024 8:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى على الإطلاق مساء الخميس، محققة أفضل أداء شهري في 3 سنوات، بدعم من توقعات خفض الفائدة، وقوة الطلب على الملاذ الآمن.


وارتفعت العقود الآجلة للذهب عند تسوية الجلسة بنحو 1.2 بالمئة إلى 2238.4 دولار للأونصة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية اليوم الجمعة.


أما سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر فارتفع 1.2 بالمئة مسجلا 2220.8 دولار للأونصة في أفضل أداء شهري منذ تموز 2020 إذ ارتفع 9 بالمئة، كما سجل ثاني مكاسب فصلية على التوالي.

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