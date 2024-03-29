حشر آل مكتوم يكرّم الفائزين بجائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني»

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كرّم سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام الفائزين بجائزة "وطني الإمارات للعمل الإنساني" في دورتها الحادية عشرة، والتي حملت شعار "هذا ما كان يحبه زايد". وتُقام الجائزة تماشياً مع رؤية مؤسسة وطني الإمارات واستراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ استدامة العمل الإنساني في الدولة، وتقديراً للجهود الوطنية والإنسانية التي تُبرز قيم الخير والبذل والتسامح في المجتمع الإماراتي.

وتهدف الجائزة إلى إلهام الأفراد والمؤسسات والهيئات ليكونوا قدوة يُحتذى بها في ميادين العمل والعطاء، إضافةً إلى تعزيز السمات والقيم الإيجابية في المجتمع الإماراتي عبر نشر ثقافة العمل الإنساني. وتحثّ الجائزة على العطاء وتوطيد قيم التكافل والمعروف المستمدة من التعاليم السمحة للدين الإسلامي الحنيف، في حين تدعم أيضاً استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية الإمارات 2071 في محور ترسيخ قيم التسامح والتعاون والاحترام من خلال تعزيز مفهوم الخدمة المجتمعية والعمل الإنساني المستدام.

وقال سعادة ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: "سعادتنا بالغة بالاحتفاء بروح العطاء وتكريم الأفراد والمؤسسات والهيئات التي تُجسّد بعطائها قيم الخير والتسامح التي غرسها في نفوسنا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. ولا يقتصر دور "جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني" على تكريم الفائزين والاحتفاء بإنجازاتهم، بل تُعدّ تأكيداً على التزامنا بمواصلة مسيرة العطاء والتنمية الإنسانية التي رسختها قيادتنا الرشيدة. ونبارك لجميع الفائزين ونشيد بمساهماتهم القيّمة التي تعزز فاعلية المشاركة المجتمعية وترسّخ مفهوم العمل الإنساني المستدام".

وجرى تكريم الفائزين بجوائز الدورة الحالية وفق بصماتهم المختلفة التي أسهمت في تعزيز العمل الإنساني وترسيخ الفاعلية المجتمعية التشاركية وشملت: "البصمة الذهبية" التي ذهبت إلى الشيخة موزة بنت هلال بن صقر بن زايد آل نهيان، و"البصمة الاستثنائية" لسعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، و"بصمة تسامح" التي فاز بها معالي حمدي محمد صبري توفيق الطباع، من المملكة الأردنية الهاشمية، بينما فاز بـ"بصمة إبداع" سعادة اللواء خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، بالإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

وذهبت جائزة "بصمة وطن" إلى مركز دبي للأمن الإلكتروني، و"بصمة أمل" إلى محاكم دبي، و"بصمة ثقافة" إلى د. نورة ناصر الكربي، الأستاذ المساعد بجامعة الشارقة، و"بصمة عِلْم" توّج بها نورة يوسف البلوشي، باحث سياسات واستراتيجيات في المجلس الوطني الاتحادي، وفاز بـ"بصمة مجتمع" سعادة سالم بالركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، أما "بصمة رياضية" (قدرات بلا حدود) فكانت من نصيب شيام بهاتيا، وهو أحد أكبر مشجعي لعبة الكريكت في العالم وله إسهامات كبيرة في هذا المجال في دولة الإمارات والعالم.

وتُعدّ جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني رمزاً للتقدير والعرفان لكل من ساهم في إثراء المجتمع الإماراتي بأعماله الإنسانية. وتعكس هذه الجائزة التزام دولة الإمارات بمواصلة مسيرة الخير والعطاء. وتتطلّع مؤسسة وطني الإمارات قُدماً لمزيد من الإنجازات التي تُعلي شأن الإنسانية وتُسهم في بناء مستقبل مشرق للأجيال المُقبلة، مستلهمين حكمة ورؤية الوالد المؤسس، ومتمسكين بمبادئ العمل الإنساني التي رسّختها القيادة الرشيدة.

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