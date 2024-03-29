بوتشيتينو يحذر لاعبي تشيلسي من مفاجآت بيرنلي في الدوري الإنجليزي



حذر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي من مواجهة بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكدا أنه لا يركز سوى في الفوز باللقاء.

ويستضيف تشيلسي فريق بيرنلي على ملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن غدا السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ30 للمسابقة.

ويسعى تشيلسي، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين، لمواصلة حفاظه على سجله خاليا من الهزائم في البطولة للمباراة الرابعة على التوالي، والإبقاء على حظوظه في المنافسة على التأهل لإحدى المسابقات القارية في الموسم المقبل.

في المقابل، يتطلع بيرنلي، صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 17 نقطة للخروج بنتيجة إيجابية للنجاة من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، حيث يبتعد بفارق 5 نقاط خلف مراكز الأمان.

وأنعش بيرنلي آماله في البقاء عقب فوزه 2 / 1 على ضيفه برينتفورد في مباراته الأخيرة بالمسابقة التي توقفت لمدة أسبوعين بسبب فترة الأجندة الدولية.

وتحدث بوتشيتينو عن بيرنلي قائلا "إنهم فريق يلعب بحرية، ويركضون كثيرا، وإنه فريق بدني للغاية يضم لاعبين شباب يتمتعون بالكفاءة".

أضاف مدرب تشيلسي في تصريحات أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه، اليوم الجمعة "سيكون الأمر صعبا دائما. بالنسبة لنا، نحن بحاجة إلى أن نكون في مركز مختلف (في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز). نرغب في الفوز وتقديم أداء جيد".

أوضح بوتشيتينو "في الدوري الإنجليزي الممتاز، لن تجد أبدا مباراة سهلة. بيرنلي فريق جيد ومثير للمشاهدة والإعجاب. سيكون الأمر صعبا".

ويطمح تشيلسي لتحقيق سلسلة من الانتصارات للتقدم في جدول الترتيب وخطف مقعد في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، لكن بوتشيتينو، في هذه المرحلة من الموسم، لا يركز على أي شيء آخر غير بيرنلي.

أكد بوتشيتينو: "لا يمكننا التفكير كثيرا بشأن نهاية الموسم. نحن بحاجة للتخطيط للفوز بالمباراة المقبلة، هذا هو الأهم دائما، ثم نركز في المواجهة التالية".

واختتم مدرب الفريق الأزرق تصريحاته قائلا "الشيء الأكثر أهمية هو محاولة إيجاد التوازن الصحيح، وهذا ما نكافح معه بسبب الظروف. يتعين علينا أن نتخذ قرارات صائبة عندما نختار التشكيلة الأساسية وخطة اللعب في كل لقاء".





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