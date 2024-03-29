دبي تقدم لسكانها وزوارها تجارب رمضانية متنوعة بعطلة نهاية الأسبوع

تقدم دبي لسكانها وزوارها فرصة الاستمتاع بأجواء شهر رمضان المبارك خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وذلك من خلال مجموعة من الخيم الرمضانية النابضة بالحياة، وتجارب الإفطار والسحور، والأسواق الرمضانية، وعروض الألعاب النارية، وعروض الإضاءة الرائعة، والفعاليات المجتمعية، إضافة إلى العروض الترويجية الحصرية المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في إطار حملة #رمضان_في_دبي التي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ويشرف على تنفيذها براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

ثلاثة أيام من التخفيضات الإلكترونية الكبرى

تعود "التخفيضات الإلكترونية الكبرى" في دورتها الثانية من 29 وحتى 31 مارس، لتمكن الباحثين عن هدايا العيد والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية من شراء أفضل المنتجات لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية من المنزل، وسيحظى المتسوقون الذين يقومون بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للتخفيضات بفرصة الحصول على خصومات إضافية، إلى جانب الدخول في سحب يحصل ثلاثة فائزين فيه على جائزة بقيمة 10000 درهم لكل منهم. وتتوفر تشكيلة واسعة من المنتجات المتنوعة بأسعار مذهلة على منصات "أمازون"، و"نون.كوم"، و"6ستريت.كوم"، و"أزاديا"، كما تقدم "المتحدة للأثاث"، و"ذا ريد كاربت"، و"أوتاق هوم"، و"سي بي2"، و"كريت آند باريل"، و"هوم بوكس"، و"أيكيا"، و"هومز آر أص"، و"بان هوم" تخفيضات هائلة على الأدوات المنزلية والمفروشات.

ويمكن للباحثين عن شراء هدايا العيد التسوق من "مجوهرات الفردان"، و"بيت الساعات"، و"ريفولي"، و"غوالي"، و"في للعطور"، و"كورال للعطور"، و"إكسبرشنز"، و"باث آند بودي ووركس". وسيحظى المتسوقون أيضاً بفرصة الاختيار من بين تشكيلة واسعة من الأزياء بأسعار رائعة من علامات تجارية شهيرة مثل "حناين"، و"لولوليمون"، و"أول سينتس"، و"ريبوك"، و"سبلاش"، و"ماج"، و"ساندرو"، و"كارترز"، و"سنتربوينت"، و"براندس فور لس"، و"أليساندرو بوريلي تين كيدز"، كما تتوفر الهدايا وألعاب الأطفال في عدد من العلامات التجارية بما في ذلك "ليغو" و"ذا موم ستور".

عروض الألعاب النارية والإضاءة

تضيء عروض الألعاب النارية المبهرة سماء مدينة دبي خلال نهاية عطلة هذا الأسبوع، وذلك في كل من بلوواترز، وذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس. حيث يمكن لزوار هذه المناطق الاستمتاع بالطقس المعتدل، والإطلالات الخلابة على الواجهة البحرية، والتجول في السوق، واستكشاف منتجات الحرف اليدوية في الأكشاك، والاستمتاع بالعروض الألعاب النارية التي تبدأ الساعة 10 مساء يومي السبت والأحد.

كما تضيء المباني والأحياء الشهيرة في مختلف أنحاء مدينة دبي بألوان احتفالاً بأجواء الرمضانية. كما يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بمهرجان الأضواء الذي يعد جزءاً من فعالية "أطياف رمضان" ومشاهدة العروض المذهلة التي تُقام يومياً من الساعة 8 مساءً وحتى 2:30 بعد منتصف الليل في كل من شارع السيف، ودبي فستيفال سيتي، ومسجد الحباي، ومسجد جميرا الكبير.

تجارب إفطار وسحور متنوعة

كما تقدم دبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع مجموعة من تجارب الإفطار والسحور المميزة، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بتجارب الإفطار ووجبات السحور الشهية وتجربة المأكولات الخفيفة في مختلف مناطق الفعاليات.

ويتيح تطبيق "Everything App" من "كريم" إمكانية حجز باقات الإفطار مسبقاً من خلال خدمة DineOut في أكثر من 150 وجهة، بما في ذلك مطعم جونز داون تاون دبي، والتراس بين الأبراج في جميرا أبراج الإمارات، ومجلس السلطان في جميرا زعبيل سراي. ويمكن للجمهور الاستفادة من العروض الترويجية التي تشمل تخفيضات تتراوح بين 15 و40 بالمئة على فواتير تناول الطعام في جميع الوجهات، إلى جانب تخفيضات إضافية بنسبة 30 بالمئة على خدمة "هلا تاكسي" عند الانتقال من وإلى وجهات تناول الطعام.

أسواق رمضان

كما يمكن لسكان المدينة وزوارها التوجه إلى فعالية "ليالي بين الغاف" في حديقة مشرف والتسوق من أكشاك ومتاجر التجزئة لشراء مستلزمات العيد والاستمتاع بتشكيلة واسعة من المأكولات الرمضانية، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية ومسابقات الطهي.

مغامرات ممتعة

يسهم طقس دبي المعتدل في جعل شهر رمضان المبارك فترةً مثاليةً للتركيز على الصحة والرفاهية، والاستمتاع بالتجول في الهواء الطلق ومشاركة أسعد الأوقات مع الأهل والأصدقاء. ويمكن للباحثين عن المغامرة التوجه إلى جبال حتا الخلابة في نهاية هذا الأسبوع والاستمتاع بتخفيض 50 بالمئة على باقات المغامرات في الهواء الطلق في حتا وادي هب. كما يمكن للعائلات المهتمة بالرياضة المشاركة في النسخة الحادية عشرة من بطولة "ند الشبا الرياضية" التي تُقام في مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار "قدرات لا حدود لها". وسيحظى الضيوف بفرصة المشاركة في تسع رياضات مختلفة هي كرة الطائرة، وكرة المضرب، وتحدي الموانع، والجيو جيتسو، وركوب الدراجات، والجري، وكرة السلة، وشد الحبل، والمبارزة.

فعاليات مجتمعية

تقدم المهرجانات والأسواق والفعاليات الخارجية للعائلات والأصدقاء والأفراد فرصة الاحتفال بشهر رمضان المبارك حتى فترة المساء. ويمكن لزوار "بوكس بارك" التجول في الممرات المزينة بالفوانيس وتناول وجبات الإفطار التي تقدمها منافذ المأكولات المتنوعة، بالإضافة إلى الاستمتاع بإضاءة رمضان ومعرض رمضان الفني الذي يقام بالشراكة مع Urbanist. ويقدم الباعة تشكيلة واسعة من العباءات ومنتجات الديكور والإكسسوارات والهدايا ضمن "بازار رمضان" الذي يُقام خصيصاً احتفالاً بالشهر الكريم، كما يمكن للعائلات الاستمتاع بأمسية رمضانية لا تُنسى من خلال زيارة فعالية "حي رمضان" في مدينة إكسبو دبي، والتي تشمل مجموعة من الأسواق والحرف اليدوية وعروض الترفيه المتجولة ومجموعة متنوعة من تجارب الإفطار.

وسيسعد زوار مناطق السيف والخوانيج وبلوواترز في عطلة نهاية هذا الأسبوع بمجموعة من التجارب الأصيلة مثل المسحراتي وموسيقى العود والقانون. كما تقدم الأسواق الرمضانية لزوارها فرصة استكشاف الحرف اليدوية المحلية وشراء الهدايا والاستمتاع بالأجواء المجتمعية النابضة بالحياة. ويمكن للعائلات والأصدقاء زيارة مجموعة من الأسواق الرمضانية بما في ذلك "حي رمضان" في جميرا أبراج الإمارات، وفستيفال باي في دبي فستيفال سيتي، وسوق رمضان 24 في منطقة ديرة، ورمضانيات في ذا هب بمجلس الخوانيج.

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