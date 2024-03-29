سيمبا يعلن مصرع مشجع وإصابة آخر قبل مواجهة الأهلي



أعرب مسئولو نادى سيمبا التنزاني عن تعازيهم بعد وفاة واحد من جماهيره وإصابة آخر قبل مواجهة الفريق الهامة أمام ضيفه الأهلي المصري اليوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على ملعب (بنيامين مكابا) في دار السلام.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيمبا على منصة إكس (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، اليوم بيانا جاء فيه "تلقى النادي بكل أسف أخبار الحادثين اللذين وقعا لجماهيرنا الليلة الماضية بينما كانوا في طريقهم إلى دار السلام لمشاهدة مباراة دور الثمانية في دوري الأبطال ضد الأهلي".

وأوضح سيمبا "الحادث الأول كان يتعلق بمشجعي فرع (كيويرا رونجوي) في منطقة مبيا حيث حدث ذلك في منطقة فيجوازا ببواني، وتشير المعلومات الواردة من الشرطة إلى مصرع شخص واحد".

أضاف البيان: "الحادث الثاني وقع لفرع الحدود الحمراء من تندوما الذي وقع في دوما، منطقة موروجورو. التقارير من موقع الحادث تشير لإصابة شخص، ويتوجه قادة سيمبا بالفعل لموقع الحادث لتقديم المساعدة للضحايا، وتعتذر القيادة لجميع المتضررين والعائلات وكذلك كل شعب سيمبا بشكل عام".

وفي السياق ذاته، قدم مسئولو نادى يانج أفريكانز التنزاني العزاء في ضحايا نادى سيمبا، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادي بيانا جاء فيه: "قيادة نادي يانج أفريكانز تقدم تعازيها للقيادة في نادي سيمبا عقب فاجعة وفاة أحد مشجعي الفريق في حادث سيارة كان يحمل المشجعين الذين كانوا في طريقهم إلى دار السلام".

وتابع "ترغب قيادة نادي يانج أفريكانز من جميع السائقين وعشاق كرة القدم الذين يسافرون من المناطق إلى دار السلام لمباريات دوري أبطال أوروبا، الهدوء والسداد والانتباه إلى علامات السلامة على الطرق طوال الرحلة".

يذكر أن يانج أفريكانز يستضيف ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي غدا السبت في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال على نفس الملعب أيضا.

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