دير كلاسيكير فرصة بايرن لمصالحة جماهيره بعد تضاؤل آمال المنافسة على لقب (بوندسليجا)

تتجه الأنظار مساء غد السبت صوب ملعب أليانز أرينا الذي يحتضن مباراة كلاسيكو الدوري الألماني "دير كلاسيكير" بين بايرن ميونخ وضيفه بوروسيا دورتموند في الجولة السابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي يلتقي بايرن ودورتموند في الكلاسيكو رقم 110 بينهما، بعد أن حقق النادي البافاري الفوز في أخر مباراتين في البوندسليجا بجانب الفوز على لاتسيو الإيطالي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، محرزا 16 هدفا خلال المباريات الثلاث من بينها ستة أهداف للقناص الإنجليزي هاري كين

ويصارع كين الوقت من أجل المشاركة في المواجهة أمام دورتموند بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال المواجهة أمام دارمشتاد.

كما تحوم الكثير من الشكوك حول مشاركة حارس المرمى المخضرم مانويل نوير أمام دورتموند بسبب إصابة عضلية، الأمر الذي قد يمنح الحارس البديل سفين أولريتش فرصة الظهور للمرة التاسعة في الموسم الحالي من البوندسليجا.

ومن المتوقع مشاركة ليروي ساني في المباراة، في الوقت الذي يواصل فيه رافاييل جيريرو ونصير مزراوي عملية التأهيل.

ولم يخسر بايرن أمام دورتموند في أخر عشر مواجهات بينهما حيث حقق تسعة انتصارات مقابل تعادل وحيد وسجل خلال تلك المسيرة 37 هدفا، كما حقق النادي البافاري تسعة انتصارات متتالية على ملعبه في مواجهات الكلاسيكو.

ومن شأن الغياب المحتمل لهاري كين أن يشكل ضربة موجهة لبايرن ، حيث سجل الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا 31 هدفا في 26 مباراة بالدوري الألماني، من بينها ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك دورتموند، في رقم قياسي للاعب يخوض موسمه الأول بالبوندسليجا.

ويستعد توماس توخيل لخوض المباراة رقم 50 له مع بايرن، بعد أن سجل ظهوره الأول خلال المباراة التي فاز فيها النادي البافاري على فريقه السابق دورتموند 4 /2 .

ويعتبر جادون سانشو وماركو رويس اللاعبان الوحيدان المتبقيان من الجيل الذي قاد دورتموند لأخر انتصاره له على بايرن في البوندسليجا في نوفمبر 2018 ، علما بان سانشو سجل هدفا في أخر انتصار لدورتموند على بايرن في مباراة كأس السوبر عام 2019.

ويستعد ماتس هوميلز لتسجيل ظهوره الـ29 بمباريات الكلاسيكو (رقم قياسي) من بينها 22 مشاركة مع دورتموند وست مشاركات مع بايرن.

ويعيش دورتموند تحت قيادة مدربه إدين تيرزيتش حالة معنوية مرتفعة بعد تسجيل أربعة انتصارات متتالية على مستوى كافة المسابقات، للمرة الأولى هذا العام، كما بلغ دور الثمانية لدوري أبطال اوروبا.

وتعافى حارس دورتموند جريجور كوبل من إصابة في العضلة الضامة لكنه قد يغيب عن مواجهة بايرن بسبب إصابته بنزلة برد، لكن ألكسندر ماير جاهز لتعويض غيابه المحتمل.

ومازال المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر يواصل عملية التأهيل ، في الوقت الذي تأكد غياب المدافع الجزائري رامي بنسبعيني حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة في الركبة أثناء المشاركة مع منتخب بلاده.

ويعول دورتموند بشكل رئيسي في خط هجومه على الثنائي نيكلاس فولكروج ودونفيل مالين بعد أن سجل كلاهما 11 هدفا، بجانب جوليان براندت ثالث أكثر اللاعبين صنعا للأهداف برصيد ثماني تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى صانع اللعب الإنجليزي الموهوب جادون سانشو.

وبعد أن أصبحت فرصة بايرن في المنافسة على اللقب الـ12 على التوالي في البوندسليجا محدودة، يتطلع النادي البافاري لإرضاء جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة دير كلاسيكير.

وعلى الجانب الأخر فإن دورتموند يتطلع لإنهاء مسيرة اللا فوز أمام بايرن وتحقيق أول انتصار عليه في البوندسليجا منذ ستة أعوام.

وينافس دورتموند بقوة على بطاقة التأهل الأخيرة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل ، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 50 نقطة، لكن نقطة واحدة فقط تفصله عن لايبزج صاحب المركز الخامس.

وقال تيرزيتش مؤخرا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، "هدفنا هو الذهاب إلى ميونخ وقلب الأمور لصالحنا أخيرا، والخروج فائزين".

وقبل ساعات من مواجهة الكلاسيكو، يلتقي باير ليفركوزن المتصدر غدا السبت مع ضيفه هوفنهايم أملا في توسيع الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه بايرن إلى 13 نقطة ولو بشكل مؤقت.

ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 70 نقطة بفارق عشر نقاط عن بايرن الوصيف، وحال فوزه على هوفنهايم مع تعثر النادي البافاري أمام دورتموند، فإن ذلك سيقربه خطوة كبيرة من اللقب الأول في تاريخه بالبوندسليجا.

ويعيش ليفركوزن مسيرة استثنائية تحت قيادة مدربه الإسباني الشاب تشابي ألونسو هذا الموسم، حيث أنه الوحيد على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي لم يتلق أي هزيمة على مستوى كافة المسابقات.

كما بلغ ليفركوزن دور الثمانية للدوري الأوروبي والمربع الذهبي لكأس ألمانيا، وبالتالي ينافس بقوة على ثلاثة ألقاب.

وسجل ليفركوزن 22 انتصارا في البوندسليجا مقابل أربعة تعادلات ويمتلك ثاني أقوى خط هجوم بتسجيله 66 هدفا، وأقوى خط دفاع حيث اهتزت شباكه 18 مرة فقط.

وحقق ليفركوزن تسعة انتصارات متتالية في البوندسليجا ويبحث الآن عن الانتصار العاشر، على حساب هوفنهايم صاحب المركز الثامن.

من جانبه يتطلع لايبزج للفوز على ضيفه ماينز غدا السبت تزامنا مع تعثر دورتموند أمام بايرن، لكي ينقض على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

لكن مهمة لايبزج لن تكون سهلة في مواجهة ماينز صاحب المركز الثالث من القاع والذي يتشبث بآمال البقاء في دوري الأضواء.

وفي باقي المباريات يلتقي بوروسيا مونشنجلادباخ مع فرايبورج وفيردر بريمن مع فولفسبورج واينتراخت فرانكفورت مع يونيون برلين السبت، على أن يلتقي أوجسبورج مع كولن وشتوتجارت مع هايدنهايم وبوخوم مع دارمشتاد يوم الأحد.

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