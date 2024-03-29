أوكرانيا تبلغ عن أضرار هائلة في البنية التحتية بسبب الهجمات الروسية

أبلغت أوكرانيا مرة أخرى عن أضرار هائلة لحقت بالبنية التحتية للطاقة في البلاد، في أعقاب هجمات روسية واسعة، أدت إلى إصدار إنذارات من غارات جوية على مستوى البلاد.

وأعلنت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكرينرجو" اليوم الجمعة عن الحاق أضرار بمحطات الطاقة الكهرومائية والحرارية، في غرب ووسط أوكرانيا.

وأبلغ الدفاع الجوي الأوكراني في الصباح أنه تم إسقاط 84 هدفا روسيا، من إجمالي 99 هدفا في الجو. وأفاد التقرير أن روسيا استخدمت على نطاق واسع طائرات مسيرة وصواريخ وصواريخ كروز.

وفي غرب أوكرانيا، أعلنت منطقتا "إيفانو-فرانكيفسك" و"خميلنيتسكي" عن انفجارات عقب الغارات الجوية.

وقالت وزارة الطاقة في كييف إنه تم استهداف محطات توليد الطاقة بشكل خاص بالصواريخ والطائرات المسيرة، مضيفة أن خدمات الطوارئ تعمل على التخفيف من تأثير الضربات الجوية. وتأثرت منطقة "دنيبروبتروفسك" ومناطق أخرى.

كانت أوكرانيا قد أعلنت أمس الخميس عن تعرض محطتين للطاقة الحرارية في غرب البلاد لأضرار بالغة نتيجة هجمات صاروخية روسية مؤخرا، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال إصلاحهما شهورا.

وتأتي الهجمات الروسية على مصادر الطاقة الأوكرانية ردا على هجمات شنتها كييف مؤخرا على مصافي تابعة لشركات اوك أويل وروسنفت النفطيتين الروسيتين، إضافة إلى زيادة الهجمات على مدينة بيلغورود.





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