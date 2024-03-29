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ارتفاع أرباح هواوي إثر تفوقها في المنافسة مع أبل وعلي بابا

3/29/2024 7:16:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حافظت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية العملاقة على النمو القوي لأرباحها الفصلية، بفضل انتعاش أعمالها في المنافسة مع هاتف "آيفون" من إنتاج شركة أبل، وصعود القطاع السحابي لديها أمام شركة "علي بابا"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

وسجلت شركة الشبكات والإلكترونيات الصينية الرائدة صافي أرباح بلغ نحو 9ر13 مليار يوان (9ر1 مليار دولار) في الربع حتى نهاية ديسمبر، بناء على حسابات بلومبرغ لبياناتها المالية.


وتؤكد النتائج تقدم هواوي، التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات وقيودا على التصدير منذ سنوات، في مواصلة طريقها وسط التحديات.

ونما قطاع الإلكترونيات بالشركة بنسبة 3ر17 % في 2023 لتصل المبيعات إلى 5ر251 مليار يوان.


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