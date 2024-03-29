«موديز» تثبت تصنيف «أبوظبي الإسلامي» عند A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني «موديز» تصنيف الإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لمصرف أبوظبي الإسلامي عند A2 وتصنيف الإصدارات قصيرة الأجل عند P-1، كما حافظت على النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات الإصدارات طويلة الأجل. وأكدت «موديز» أيضاً تصنيفات مخاطر الطرف المقابل طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A1، وتقييم مخاطر الطرف المقابل على المدى القصير بالعملة المحلية والأجنبية عند P-1، وتقييم مخاطر الطرف المقابل على المدى الطويل عند A1 وعلى المدى القصير P-1. في الوقت نفسه، قامت موديز بترقية الملاءة الائتمانية الأساسية للبنك وتعديلها إلى baa3 من ba1.

ويعكس تأكيد وكالة موديز لتصنيف مصرف أبوظبي الإسلامي على المدى الطويل عند A2 رفع تصنيف الملاءة الائتمانية الأساسية للبنك إلى baa3، وتقييم موديز المستمر بتوقع دعم حكومي كبير، يترجم إلى رفع بمقدار أربع درجات. وينبع تقييم «موديز» لتوقع الدعم من علاقة مصرف أبوظبي الإسلامي القوية مع حكومة أبوظبي، وأهمية البنك داخل النظام المصرفي المحلي، والسجل القوي للسلطات المحلية في دعم البنوك في أوقات الشدة.

وتعكس ترقية الملاءة الائتمانية الأساسية لمصرف أبوظبي الإسلامي مرونة وتحسن ربحيته. فقد حقق صافي أرباح عالية اعتباراً من ديسمبر 2023 مع تحسن صافي الدخل إلى الأصول الملموسة إلى 2.6% من 2.0% عام 2022 مدفوعاً بارتفاع الهوامش، على خلفية امتياز التجزئة الإسلامية الراسخ، وقاعدة الإيرادات المتنوعة، وانخفاض المخصصات.

وبلغ صافي هوامش التمويل لمصرف أبوظبي الإسلامي (المماثل لصافي هوامش الفائدة) 3.4% في عام 2023 بأكمله، وهو أعلى من المتوسط في الإمارات والبالغ 2.6%. وتدعم هوامش البنك انخفاض تكلفة الأموال لمصرف أبوظبي الإسلامي، مدفوعة بارتفاع نسبة الودائع الجارية والادخارية لدى البنك.

كما تحسنت مخصصات البنك إلى 10% مقابل 20% عام 2022 بأكمله. ويتوقع أن تظل مستقرة عند المستويات الحالية مع استمرار تحسن البيئة التشغيلية في الإمارات.

وتأخذ الترقية في الاعتبار أيضاً مستويات الرسملة التي ارتفعت إلى 14.3% اعتباراً من ديسمبر 2023 من 12.8% اعتباراً من ديسمبر 2018. وتتوقع موديز أن يظل رأسمال المصرف مستقراً عند المستويات الحالية من خلال الأرباح المحتجزة.

كما يأخذ نظام الملاءة الائتمانية الأساسية تصنيف baa3 مع الأخذ في الاعتبار إمكانية وصول البنك القوية إلى الحسابات الجارية وحسابات التوفير الجزئية ومنخفضة التكلفة (الودائع الجارية والادخارية بنسبة 65٪ من إجمالي الودائع في عام 2023). لا يزال مصرف أبوظبي الإسلامي يحصل على تمويله بشكل أساسي من خلال ودائع الأفراد، مع أحد أقل الاعتمادات على تمويل السوق بين البنوك الإماراتية بنسبة 2.6% من أصوله المصرفية الملموسة اعتباراً من ديسمبر 2023.

ويأخذ إجراء التصنيف أيضاً في الاعتبار مخزون البنك من القروض المتعثرة والمرتفع نسبياً، وذلك بنسبة 6.1% من إجمالي القروض اعتباراً من ديسمبر 2023، رغم تحسنه من 8.9% في نهاية ديسمبر 2021. وقد قام المصرف بزيادة احتياطيات خسائر القروض إلى 71% من القروض المتعثرة اعتباراً من ديسمبر 2023 مرتفعاً من 65% اعتباراً من ديسمبر 2022، رغم أنها لا تزال أقل بكثير من المتوسط في الإمارات، وهو أعلى من 100%.

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