مانشستر سيتي يتحدى انتفاضة أرسنال وسط ترقب ليفربول بالدوري الإنجليزي





ربما تشهد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منعطفا جديدا في صراع المنافسة على اللقب هذا الموسم، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع ضيفه أرسنال بعد غد الأحد.

وستكون المواجهة التي يستضيفها ملعب (الاتحاد) في قمة مباريات المرحلة الـ30 للمسابقة، محورية إلى حد كبير في السباق الساخن على صدارة المسابقة العريقة.

ويتصدر أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 / 2004، ترتيب البطولة برصيد 64 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتواجد مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وستكون هذه هي المواجهة الثالثة بين الفريقين بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، حيث كانت البداية في مباراة الدرع الخيرية في أغسطس الماضي، التي حسمها أرسنال لصالحه بنتيجة 4 / 1 بركلات الترجيح عقب تعادل الناديين 1 / 1 في الوقت الأصلي.

وجاءت المواجهة الثانية هذا الموسم ببطولة الدوري في أكتوبر الماضي، حيث انتهت بفوز أرسنال 1 / صفر على مانشستر سيتي بملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن.

ولا بديل أمام الفريقين سوى حصد النقاط الثلاث من أجل إنعاش آمالهما في التتويج باللقب، لاسيما وأنه لم يعد متبقيا سوى 10 لقاءات فقط على نهاية الموسم الحالي، في ظل امتلاكهما مباراة مؤجلة من المرحلة الـ29 للمسابقة.

ويتجدد الموعد مرة أخرى بين الإسبانيين جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، وميكيل أرتيتا، نظيره في أرسنال، حيث تحمل تلك المباراة الرقم 9 بينهما في بطولة الدوري.

ويعرف الثنائي بعضهما البعض جيدا، حيث كان أرتيتا جزءا أساسيا من فريق تدريب جوارديولا في سيتي بين صيف 2016 وديسمبر 2019، قبل أن يتولي القيادة الفنية لأرسنال.

وشهدت اللقاءات الثمانية الماضية بين الطرفين في البطولة، تفوقا كاسحا لجوارديولا على أرتيتا، بعدما حقق مدرب سيتي 7 انتصارات، مقابل فوز وحيد لمدرب أرسنال.

وكان الفوز الذي حققه أرسنال في لقاء الفريقين الأخير، هو الأول للنادي اللندني على الفريق السماوي في المسابقة منذ ديسمبر 2015، وهو ما يجعله يخوض اللقاء القادم والأمل يحذوه في الخروج بنتيجة إيجابية من معقل مانشستر سيتي.

ويسعى سيتي للاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور للعودة لنغمة الانتصارات، التي فقدها في مباراته الأخيرة بالبطولة، بتعادله 1 / 1 مع مضيفه ليفربول في المواجهة التي أقيمت في العاشر من مارس الجاري.

وطاردت لعنة الإصابات عددا من نجوم مانشستر سيتي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث راح ضحيتها كايل ووكر، الذي أصيب في أوتار الركبة خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا في لقائه الودي ضد البرازيل.

كما أصيب أيضا جون ستونز في مباراة المنتخب الإنجليزي الودية الثانية ضد بلجيكا، يوم الثلاثاء الماضي، وشهد معسكر منتخب سويسرا إصابة المدافع مانويل أكانجي.

لكن تبدو باقي الأوراق الرابحة لمانشستر سيتي جاهزة للقاء المرتقب، وفي مقدمتهم المهاجم النرويجي الشاب إرلينج هالاند، متصدر ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 18 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه أولي واتكينز، نجم أستون فيلا.

في المقابل، يتطلع أرسنال لمواصلة انتفاضته في المسابقة وتحقيق فوزه التاسع على التوالي، فمنذ تعادله مع ليفربول وخسارته أمام ويستهام يونايتد وفولهام، لم يعرف الفريق الملقب بـ(المدفعجية) سوى لغة الانتصار في البطولة.

وفاز أرسنال في جميع المباريات الثمانية التي خاضها بالمسابقة في عام 2024، والتي شهدت تسجيله 33 هدفا، وهو ما يعكس الفعالية الهجومية لنجومه، فيما اهتزت شباكه بأربعة أهداف فقط خلال تلك السلسلة.

وستكون هذه هي المواجهة الـ54 بين الفريقين منذ انطلاق النظام الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1992 / 1993، حيث يمتلك أرسنال الأفضلية في اللقاءات الـ53 الماضية بالمسابقة، عقب تحقيقه 24 فوزا، مقابل 19 انتصارا لسيتي، فيما فرض التعادل نفسه على 10 لقاءات.

ويمتلك ليفربول فرصة اعتلاء الصدارة، ولو بصورة مؤقتة، حينما يستضيف برايتون، صاحب المركز الثامن برصيد 42 نقطة، وذلك قبل أقل من 3 ساعات فقط على انطلاق لقاء مانشستر سيتي وأرسنال بعد غد.

وربما ينقض ليفربول على القمة في نهاية تلك المرحلة، حال فوزه على برايتون وتعثر أرسنال أمام مانشستر سيتي.

ويأمل ليفربول في مصالحة جماهيره، بعد خيبة الأمل التي لحقت بها، عقب خسارة الفريق الموجعة 3 / 4 أمام مضيفه مانشستر يونايتد، وخروجه من دور الثمانية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة مباشرة.

وفرط ليفربول في تقدمه 2 / 1 خلال الوقت الأصلي من عمر المباراة، التي جرت على ملعب (أولد ترافورد)، بعدما تلقى هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي حسم خلاله يونايتد الأمور لصالحه.

وعقب تتويجه الشهر الماضي بكأس رابطة الأندية المحترفة، كان ليفربول يطمع في الفوز بثلاثة ألقاب أخرى في الموسم الحالي (الدوري الإنجليزي، والدوري الأوروبي، وكأس إنجلترا)، في الموسم الأخير لمديره الفني الألماني يورجن كلوب، الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويتطلع ليفربول، الذي حقق 8 انتصارات مقابل تعادلا وحيدا وخسارة واحدة في مبارياته العشر الأخيرة بالبطولة، لاستغلال النتائج المتذبذبة لبرايتون في الموسم الحالي، خلال المباراة التي تجرى بملعب (آنفيلد).

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام برايتون، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم أمام ليفربول في لقاءات الفريقين الأربعة الأخيرة بجميع البطولات، والتي شهدت تحقيقه انتصارين وتعادلين.

ويعود آخر فوز لليفربول على برايتون في آنفيلد إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2019، كما يرجع الانتصار الأخير للفريق الاحمر على منافسه بوجه عام إلى 12 مارس 2022، حينما فاز 2 / صفر ببطولة الدوري على ملعب (فالمر).

ويطمح النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، لزيارة شباك برايتون مرة أخرى، بعدما سجل هدفي ناديه خلال تعادل الفريقين 2 / 2 بالدور الأول للمسابقة.

ويمتلك صلاح سجلا جيدا للغاية أمام برايتون، حيث واجه الفريق الملقب بـ(طيور النورس) في 14 مباراة، ساهم خلالها في تسجيل 15 هدفا، بعدما أحرز 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويتصدر (الفرعون المصري) ترتيب هدافي ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، حيث أحرز 21 هدفا وصنع 13 هدفا آخر، خلال 32 مباراة لعبها حتى الآن.

ويسعى صلاح للدخول مجددا في سباق هدافي البطولة هذا الموسم، حيث يتقاسم المركز الثالث حاليا مع دومينيك سولانكي، لاعب بورنموث، برصيد 15 هدفا لكل منهما، بفارق 3 أهداف خلف هالاند.

ويدور صراعا آخر في المسابقة بين أكثر من فريق للظفر بالمركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويتواجد أستون فيلا في المركز الرابع حاليا بـ56 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الخامس، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بـ47 نقطة، ولديه لقاء مؤجلا أيضا.

ويستضيف أستون فيلا فريق وولفرهامبتون، صاحب المركز التاسع بـ41 نقطة، غدا، فيما يلعب توتنهام مع ضيفه لوتون تاون، الذي يتواجد في المركز السابع عشر (الرابع من القاع) برصيد 22 نقطة في نفس اليوم.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على برينتفورد، صاحب المركز الخامس عشر بـ26 نقطة غدا أيضا.

ويهدف أستون فيلا للعودة إلى المسار الصحيح، عقب خسارته أمام توتنهام وتعادله مع ويستهام في المرحلتين الماضيتين، لكنه يخشى مفاجآت وولفرهامبتون، الذي حقق 3 انتصارات في لقاءاته الأربعة الأخيرة.

من جانبه، يريد توتنهام تخطي الكبوة التي تعرض لها في مباراته الأخيرة، التي شهدت خسارته القاسية صفر / 3 أمام مضيفه فولهام، غير أن لوتون تاون سيحاول تحقيق المفاجأة وخطف النقاط الثلاث في ظل ابتعاده بفارق نقطة وحيدة فقط أمام مراكز الهبوط، ورغبته في النجاة من اللعب مجددا في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

أما مانشستر يونايتد، فيخطط للبناء على صعوده للدور قبل النهائي بكأس إنجلترا، حينما يواجه برينتفورد، الذي حصد 4 نقاط فقط في مواجهاته التسع الأخيرة بالبطولة.

وتفتتح مباريات المرحلة غدا بلقاء نيوكاسل يونايتد مع ضيفه ويستهام، فيما يواجه تشيلسي، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة، ضيفه بيرنلي، الذي يتواجد في المركز قبل الأخير بـ17 نقطة، في اليوم ذاته.

ويلتقي نوتينجهام فورست مع ضيفه كريستال بالاس غدا أيضا، بينما يلعب شيفيلد يونايتد (متذيل الترتيب) بـ14 نقطة، مع ضيفه فولهام، ويلاقي بورنموث ضيفه إيفرتون في نفس اليوم.

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